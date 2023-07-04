神腦上半年手機熱銷排行出爐 iPhone 14竟然不是第一名

一轉眼2023年過了一半，神腦今揭曉上半年熱銷手機排行榜，出乎意料iPhone竟然失去冠軍寶座，銷售第一的位置由三星Galaxy A14奪下，且前10名三星有3款上榜，除了iPhone 14 Pro則位居第2，GalaxyA54、S23系列緊接著搶下3、4名。而近期格外受年輕族群喜愛的後起之秀OPPO，則有2款榜上有名。神腦觀察，在購機綁約的選擇上，超過半數消費者會選擇搭配999元以上5G資費，現正推出至神腦門市新辦/攜碼來中華，手機家電0元起，獨家贈送最高1,800元 Hami point購物金等多樣好禮。

上半年神腦全通路手機銷售排行前10名，第1名是三星Galaxy A14、第2名是iPhone 14 Pro、第3～4名分別是三星Galaxy A54、S23 5G系列、第5名是OPPO旗艦機Reno 8系列，第6～10名則是Redmi 10、OPPO A78、vivo V27、SonyXperia 10 IV、HTC Desire 22 Pro。今年上半年因為疫情趨緩，再加上政府普發六千的政策，神腦觀察到相較於去年同期，1～2萬之間的中階手機成長4.2%；2萬元以上的高階手機成長3.5%，可看出民眾購機預算有提升。調查也顯示民眾選購高階手機，大多偏好蘋果或三星兩大廠牌，尤其iPhone 14 Pro最受歡迎；在萬元以上的中階手機市場，則是三星Galaxy A54最暢銷、其次是OPPO Reno 8系列、再來是vivo V27，都是熱賣的大螢幕孝親機。神腦上半年Android與iOS手機的購買比例大約是71%比29%。在電信資費的搭配多以5G為主，民眾選擇月繳1,399元為大宗，占了31%，其次為599元資費占24%，999元資費占了17%，顯示出超過半數民眾選擇999元以上資費作為購機搭配。

而看準暑假期間的遊戲需求，神腦7月推出多款遊戲機優惠，包含PS5快打旋風6、太空戰士同捆組（加贈PlayStation露營椅，送完為止）、Nintendo Switch(OLED版)薩爾達傳說：王國之淚、運動Sports同捆組（加贈鎖匙包、運動腰包、收納袋等限量周邊），宅家打遊戲必備的大尺寸電視也祭出5.8折起的優惠，三星55吋4K電視2萬元有找，再送價值近萬元的原廠聲霸。神腦全通路消費刷中信ALL ME卡，不限金額筆筆享8%回饋，或是享受先買後付的無卡分期服務「銀角零卡」，加入zingala LINE好友送130元中租Coin，新會員首次於神腦付款滿額送1,500元回饋金。