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LINE再推付費新功能 「AI肖像」幫你生成專業棚拍美照

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
圖片完成後，會生成30張彷彿專業棚拍照片的高質感圖片。圖／LINE提供
圖片完成後，會生成30張彷彿專業棚拍照片的高質感圖片。圖／LINE提供

LINE前陣子推出的「AI自拍」掀起一波社群分享潮，還意猶未盡的用戶，現在可以再來試試看「LINE Profile Studio個人檔案工作室」推出的「AI 肖像」新功能，不需另外下載應用程式，就能生成更接近真實且畫質更高的AI圖片，免妝髮、免棚拍，就能擁有高質感專業美照。使用者必須將LINE更新到v13.9.0版本以上，女性用戶現在即可立即使用此功能，本月稍晚男性用戶也能體驗。

只要在LINE通訊軟體中進入LINE的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI肖像」功能。只要上傳10到20張個人照片，即可獲得30張不同姿勢和風格的大頭照。與先前推出自動生成夢幻款、藝術款美照的「AI自拍」相較，「AI肖像」所生成的圖片，將更接近真實的照片，且畫質更高。

基於照片生成效率，目前提供2種價位的方案，24小時內生成30張照片需170枚LINE代幣，快速生成30張照片，則需要340枚LINE代幣。這項功能所運用的人工智慧技術，即便用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。用戶可以將創作好的圖片設為LINE個人檔案圖片，亦可下載圖檔，套用至聊天室背景，或在社群上與好友共享樂趣。

進入LINE的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI肖像」功能。圖／LINE提供
進入LINE的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI肖像」功能。圖／LINE提供
LINE宣布推出全新「AI肖像」功能，可生成專業棚拍般的高質感美照。圖／LINE提供
LINE宣布推出全新「AI肖像」功能，可生成專業棚拍般的高質感美照。圖／LINE提供
完成個人圖片的設定後，也會於右下角顯示專屬標章。圖／LINE提供
完成個人圖片的設定後，也會於右下角顯示專屬標章。圖／LINE提供
會先進入說明頁面，點選下方「立即開始」，上傳個人照片。圖／LINE提供
會先進入說明頁面，點選下方「立即開始」，上傳個人照片。圖／LINE提供
等候生成期間，可由Service Messages或是進入 個人檔案工作室後點選右上角「人像」圖示查看進度，當圖片完成時，系統也會自動發出通知。圖／LINE提供
等候生成期間，可由Service Messages或是進入 個人檔案工作室後點選右上角「人像」圖示查看進度，當圖片完成時，系統也會自動發出通知。圖／LINE提供
上傳照片完畢後，請選擇對應性別，並選擇圖片方案。圖／LINE提供
上傳照片完畢後，請選擇對應性別，並選擇圖片方案。圖／LINE提供

LINE 自拍

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