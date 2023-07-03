LINE再推付費新功能 「AI肖像」幫你生成專業棚拍美照

LINE前陣子推出的「AI自拍」掀起一波社群分享潮，還意猶未盡的用戶，現在可以再來試試看「LINE Profile Studio個人檔案工作室」推出的「AI 肖像」新功能，不需另外下載應用程式，就能生成更接近真實且畫質更高的AI圖片，免妝髮、免棚拍，就能擁有高質感專業美照。使用者必須將LINE更新到v13.9.0版本以上，女性用戶現在即可立即使用此功能，本月稍晚男性用戶也能體驗。

只要在LINE通訊軟體中進入LINE的個人檔案，點選「個人檔案工作室」即可開始使用「AI肖像」功能。只要上傳10到20張個人照片，即可獲得30張不同姿勢和風格的大頭照。與先前推出自動生成夢幻款、藝術款美照的「AI自拍」相較，「AI肖像」所生成的圖片，將更接近真實的照片，且畫質更高。