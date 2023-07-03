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百年鎮店之寶再度變身！Tiffany Diamond傳奇黃鑽新貌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
傳奇女星奧黛麗赫本配戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽項鍊拍攝電影「第凡內早餐」宣傳照。圖／Tiffany提供
傳奇女星奧黛麗赫本配戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽項鍊拍攝電影「第凡內早餐」宣傳照。圖／Tiffany提供

為慶祝Tiffany & Co.紐約第五大道與57街口的The Landmark旗艦店重新開幕，品牌的「鎮店之寶」、128.54克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽第五度改版，以傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥設計為靈感，重新設計並鑲嵌成一件胸針與項鍊兩用的珠寶。

由高級珠寶藝術總監Nathalie Verdeille創意發想的新版胸針，造型為5隻動作各異的鑲鑽小鳥環繞著Tiffany Diamond飛行，以微妙變化展現翱翔姿態，優雅重現石上鳥胸針的經典創意。精巧的兩用設計需費時1,384個小時打造、407小時鑲嵌、190小時拋光，從無到有費時超過2,000小時，不僅是向Jean Schlumberger超越時代的創意致敬，注入現代精神的設計，更同時突顯出Tiffany Diamond超過百年的傳承。

Tiffany Diamond是世上最大、最著名的黃鑽之一，1877年於南非出土的原石重達287.42克拉，後由品牌創辦人Charles Lewis Tiffany購入，在當時的首席寶石學家Dr. George Frederick Kunz親自監督下，將這顆鑽石切割為擁有前所未見的82個切面、重達128.54克拉的枕形明亮式寶石，大膽捨棄半數以上重量，只為釋放鑽石最極致的光采。

著名的傳奇黃鑽在歷史上曾以不同的珠寶形式被幾位女性配戴過。在1957年首度公開亮相時，是在Tiffany Ball慈善舞會上由當時舞會的主席Sheldon Whitehouse配戴；1961年，傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）配戴由Jean Schlumberger設計的Ribbon Rosette項鍊拍攝電影「第凡內早餐」宣傳照；1995年，巴黎裝飾藝術博物館為Jean Schlumberger舉辦回顧展，Tiffany Diamond經重新鑲嵌為經典的石上鳥胸針亮相；2012 年，Tiffany歡慶175週年時，以逾100克拉鑽石映襯製成華麗項鍊；2019年時女神卡卡（Lady Gaga）、2021年時流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé)）都曾配戴這條鑲嵌Tiffany Diamond的項鍊。

美國樂壇天后Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊出席第91屆奧斯卡頒獎典禮。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊出席第91屆奧斯卡頒獎典禮。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后碧昂絲配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊拍攝形象廣告。圖／Tiffany提供
美國樂壇天后碧昂絲配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊拍攝形象廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽演變歷史。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽演變歷史。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。圖／Tiffany提供

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