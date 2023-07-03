美食水水千千再創新品牌 攜手全家推「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」霜淇淋

台灣人氣美食YouTuber千千推出「水水灶咖」新品牌，上市即攜手全家便利商店推出3款夏日冰品， 以「水水冰菓室」為主題，將夏季水果與全家兩大明星商品Fami!ce全家霜淇淋、酷繽沙結合，於7月5日起陸續推出水果系冰品，首波Fami!ce全家霜淇淋雙口味齊發，推出「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」口味，木瓜牛奶霜淇淋將於全台約700間「全家」Fami!ce雙口味店舖販售，可搭配經典小農牛奶口味，奶味更濃郁；椰椰奶奶霜淇淋則於1,300間Fami!ce單口味店舖同步販售。

其中，木瓜牛奶霜淇淋完美復刻台灣經典果汁木瓜牛奶，吃一口就像喝現打木瓜牛奶一樣；椰椰奶奶霜淇淋則以香濃椰奶添加海鹽提味，香氣十足吃起來又不膩口，兩種口味都非常有夏季氛圍。

另外，全家酷繽沙也將於7月12日推出「水水很芒」酷繽沙，以真材實料的愛文芒果果肉新鮮現打，結合有微酸感的青芒果與熟甜的黃芒果打造夏日風味酷繽沙，滿滿的果肉搭配ＱＱ晶球豐富口感，酸甜爽口的三重滋味，今年夏天一定要體驗！