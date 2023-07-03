快訊

侯友宜兩岸論述以憲法為最高指引 是否提九二共識仍在考量

不用排隊了！高鐵自由座開放手機買票 付款後掃描就可進站搭車

遭耀樂指控偷拍性愛片 炎亞綸現身北市婦幼隊、住家遭檢方搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Seiko又來放毒了！升級運動美學 新Speedtimer太陽能計時碼表好欠買

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，近期搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。圖／Seiko提供
隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，近期搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。圖／Seiko提供

這幾年，Seiko從機械表到石英表的設計緊貼市場喜好，因此每每推出新款總能激起消費者敗家慾望。近期隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，就採取了玩家們俗稱「貓熊面」的配置，搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。

Speedtimer是Seiko很經典的設計，早在60年代的首次東京奧運就存在，經過時間洗禮卻依舊受到不同世代的消費者喜愛。而且自2021年開始，幾乎年年都有新款，像是今年Seiko就推出外觀更具設計感的四款全新的Speedtimer太陽能計時碼表，搭載8A50太陽能計時機芯，具備能夠以1/100秒為單位進行計測的精密功能。而新款Speedtimer腕表，最大的特徵為2點鐘位置設有1/100秒計時子盤、12點鐘位置設有秒盤、10點鐘位置設有1/10秒計時盤；顯示小時和分鐘的時間面盤則設置在6點鐘位置，可以清楚地區分時間與計時功能。一般款為銀、黑對比，或是全黑表盤設計，但系列中的灰色面盤限量款則是向1983年發售的世界首款指針式石英計時碼表致敬。另外，還有整只表都鍍上黑色的世界田徑錦標賽紀念限量款，指針與各個小表盤的外圈則使用了金色來呈現對比與特殊之處。

CITIZEN推出世界第一款可自動計算月齡的ATTESA BY1001-66E2電波時計表款。圖／摘自CITIZEN官網
CITIZEN推出世界第一款可自動計算月齡的ATTESA BY1001-66E2電波時計表款。圖／摘自CITIZEN官網

不只Seiko有提升運動美學的新表款，競爭對手的CITIZEN則研發了世界第一款能自動計算「月齡」的腕表。在市場上顯示月相的表款為數不少，但能具備指示陰曆的「月齡」功能卻少見。屬於ATTESA系列下的BY1001-66E2電波時計表款，在6點鐘設置月齡顯示盤，藉由機芯的設定能自動計算。不僅如此，這只表還能切換南、北半球模式，讓配戴者無論身處何地都能掌握。

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ005P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，限量4,000只，約30,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ005P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，限量4,000只，約30,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ001P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約29,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ001P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約29,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ007P1計時碼表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，世界田徑錦標賽紀念款，限量4,000只，約32,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ007P1計時碼表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，世界田徑錦標賽紀念款，限量4,000只，約32,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ003P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約29,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ003P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約29,000元。圖／Seiko提供

東京奧運 腕表

延伸閱讀

點亮夏日穿搭就靠這一手！流行腕表wicca要妳華麗變身公主

懷舊有理 萬寶龍、百年靈 老派計時碼表動感上手

看好全球太陽能市場…聯合再生擬跨業經營 第3代半導體是可能方向

科思創獲頒TÜV南德複合材料邊框用聚氨酯材料認證證書

相關新聞

華航攜手義航每周3班飛羅馬 7月18日開航捷克布拉格

中華航空宣布攜手義大利航空（ITA Airway），於CI075/076台北-羅馬航線共用班號，每周3班直飛，採長程航線...

美食水水千千再創新品牌 攜手全家推「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」霜淇淋

台灣人氣美食YouTuber千千推出「水水灶咖」新品牌，上市即攜手全家便利商店推出3款夏日冰品， 以「水水冰菓室」為主題...

造型超吸睛！台南麻豆星巴克7/5開幕 網喊衝一波朝聖

施工逾1年，星巴克台南麻豆門市即將在7月5日正式開幕，店面實體照也隨之曝光，白色建築外型外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來...

Seiko又來放毒了！升級運動美學 新Speedtimer太陽能計時碼表好欠買

這幾年，Seiko從機械表到石英表的設計緊貼市場喜好，因此每每推出新款總能激起消費者敗家慾望。近期隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，就採取了玩家們俗稱「貓熊面」的配置，搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。

4款造型！麥當勞「三麗鷗抱枕」超萌上市 熟客券回歸

睽違4年，麥當勞再度與三麗鷗攜手合作，推出「麥麥萌友夏日派對抱枕」系列，包括有Hello Kitty與小熊朋友、布丁狗與...

台日夢幻聯名！C&C攜手CHOYA 無酒精氣泡飲限量登場

CHOYA海外首款飲料聯名！夏日氣溫直線攀升，以水果口味、清涼暢快的氣泡備受年輕人喜愛的黑松C&C，看準夏日氣泡飲料市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦