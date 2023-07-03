Seiko又來放毒了！升級運動美學 新Speedtimer太陽能計時碼表好欠買

這幾年，Seiko從機械表到石英表的設計緊貼市場喜好，因此每每推出新款總能激起消費者敗家慾望。近期隸屬Seiko Prospex系列下的Speedtimer太陽能計時碼表，就採取了玩家們俗稱「貓熊面」的配置，搭配不同顏色一口氣推出四只，更有專為世界田徑錦標賽而設的紀念限量款，讓人左右為難要下手哪一款。

Speedtimer是Seiko很經典的設計，早在60年代的首次東京奧運就存在，經過時間洗禮卻依舊受到不同世代的消費者喜愛。而且自2021年開始，幾乎年年都有新款，像是今年Seiko就推出外觀更具設計感的四款全新的Speedtimer太陽能計時碼表，搭載8A50太陽能計時機芯，具備能夠以1/100秒為單位進行計測的精密功能。而新款Speedtimer腕表，最大的特徵為2點鐘位置設有1/100秒計時子盤、12點鐘位置設有秒盤、10點鐘位置設有1/10秒計時盤；顯示小時和分鐘的時間面盤則設置在6點鐘位置，可以清楚地區分時間與計時功能。一般款為銀、黑對比，或是全黑表盤設計，但系列中的灰色面盤限量款則是向1983年發售的世界首款指針式石英計時碼表致敬。另外，還有整只表都鍍上黑色的世界田徑錦標賽紀念限量款，指針與各個小表盤的外圈則使用了金色來呈現對比與特殊之處。

CITIZEN推出世界第一款可自動計算月齡的ATTESA BY1001-66E2電波時計表款。圖／摘自CITIZEN官網

不只Seiko有提升運動美學的新表款，競爭對手的CITIZEN則研發了世界第一款能自動計算「月齡」的腕表。在市場上顯示月相的表款為數不少，但能具備指示陰曆的「月齡」功能卻少見。屬於ATTESA系列下的BY1001-66E2電波時計表款，在6點鐘設置月齡顯示盤，藉由機芯的設定能自動計算。不僅如此，這只表還能切換南、北半球模式，讓配戴者無論身處何地都能掌握。

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ005P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，限量4,000只，約30,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ001P1計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約29,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer太陽能SFJ007P1計時碼表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，世界田徑錦標賽紀念款，限量4,000只，約32,000元。圖／Seiko提供