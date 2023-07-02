大潤發中壢店改裝新開幕 500坪無印良品複合大店限時會員9折優惠

大潤發中壢店搶攻桃園中壢及忠貞市場周邊商機，近日重新改裝再出發，延續「好吃、好逛、好漂釀」吃喝玩樂一站購足的概念，將提供附近里民們好去處，不僅整體裝潢明亮有型外，其中更有全台第一間由兩家日系品牌MUJI無印良品以及眼鏡品牌JINS共同合作的複合式概念店，跨界合作打造新型態門市，日系簡約穿搭造型一站搞定，MUJI無印良品更祭出即日起至7月3日開幕消費出示MUJI passport手機APP即享單筆9折優惠。歡慶大潤發中壢店改裝，新舊會員同慶享好康，即日起至7月13日單筆消費滿1,500元送限量衛生紙；即日起至7月27日滿888元抽55型4K電視。

2001年即開幕的大潤發在桃竹苗地區有著舉足輕重的角色，室內賣場坪數超過2,600坪，除了是全台大潤發中最多汽機車格，有逾1,800個位置，也是最大自助結帳賣場，共有16台自助結帳機。另外，中壢店也補足商圈周邊的熟食市場空白缺口，每日皆有現做壽司、生魚片、手工包子饅頭，給消費者最新鮮好吃的美食。

大潤發中壢店更打造桃園、中壢最大，超過500坪的MUJI無印良品店舖，並首次攜手日系品牌JINS眼鏡共同開啟全新型態的複合式概念店，雙方更共同打造近10坪，以「再生與永續」為主題的公共區域，邀請消費者共享雙品牌在SDGs上的努力，MUJI無印良品也希望號召大家響應「Re Park」回收再生服務。同時，在這個公共區域也導入「MUJI POCKET」零食販賣機及咖啡機服務，方便顧客在此享受舒適的休憩時光。

除了即日起至7月3日開幕消費出示MUJI passport手機APP即享當日單筆消費9折優惠，即日起至7月13日於MUJI無印良品或JINS大潤發中壢門市消費達指定門檻，再贈抵用券1張。針對大潤發會員，即日起至7月13日於MUJI無印良品消費滿100元，憑明細享大潤發賣場薄粉脆皮炸骨腿，原價59元，優惠價39元，每日限量100份；7月14日至7月27日則享大潤發賣場蜜汁烤大雞腿，原價69元，優惠價49元，每日限量100份。

為歡慶大潤發中壢店改裝重開幕，即日起至7月13日會員於大潤發中壢店單筆消費滿1,500元，贈大拇指抽取式衛生紙130抽*6入乙串，限量8,000串。新會員則享首購滿500元贈50元即享券，二訪消費滿888元，再贈芋香米1包。