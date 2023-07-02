星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限時9小時

一個實用好拉、價格實在的行李箱，絕對是不可或缺的出國好咖；但它的材質、尺寸多元，再加上品牌、功能，價格差異不少，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查價格落在5000元至10000元、22至26吋大小的十大「行李箱品牌」，一起來看網友們偏好哪些款式、功能？

2023-07-01 15:36