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星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限時9小時

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布7月3日推出「夏日好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布7月3日推出「夏日好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

迎接7月的第一個星期一，星巴克宣布於7月3日推出「夏日好友分享日」優惠，一起感受初夏獨有風味，活動當天上午11點至晚上8點這9小時內，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，即享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/、氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

「夏日好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，機場、高鐵站、國道休息站、奇美博物館、台北時代、時代B2…等門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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