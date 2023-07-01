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鯨夏HIGH翻天！廣三SOGO帶消費者暢遊一整個暑假

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
即日起在廣三SOGO百貨1樓廣場，有隻超巨大鯨魚浮出水面跟大家見面。圖／廣三SOGO提供
即日起在廣三SOGO百貨1樓廣場，有隻超巨大鯨魚浮出水面跟大家見面。圖／廣三SOGO提供

搶攻暑假消費商機！廣三SOGO百貨帶消費者暢遊海底世界，今(1)日起至8月27日於1樓廣場有隻超巨大鯨魚浮出水面跟大家見面啦，地下道也化身海底隧道，彷彿置身海洋世界，與廣場鯨魚拍照打卡，還可獲得鯨彩盛夏歡迎禮。

「鯨夏HIGH翻天」於今日盛大開幕，邀請大朋友、小朋友一起穿著藍色衣服到現場，除了熱鬧市集、魅力舞蹈表演，還有海洋主題舞台劇等活動，熱鬧滾滾。

財團法人廣三文教公益基金會、廣三SOGO百貨、澎湖水族館聯手出擊，推出海洋主題集章活動，海底世界裡的電梯先生護士鯊、主婦買菜魚等可愛角色，集章完成可兌換可愛海洋生物徽章，還有機會抽大獎拿好禮。

此外，與澎湖水族館聯合舉辦的「鯨奇冒險王－父親節著色比賽」，前三名及佳作均可獲得獎金。

廣三SOGO此次集結十大知名插畫家BAIBO、山泥泥、花大鼻小文青、屌面人、梅康米、鳥控、黑眼圈花花、啼二、馴養日記、醜白兔，於7月20日至8月8日，在12樓藝文區展出海底世界主題畫作，現場同步販售插畫家熱門週邊商品，活動期間拍照打卡，還有機會獲得夏日好禮。

廣三文教公益基金會每年寒暑假都會推出一系列搶手的DIY課程，今年特別與澎湖水族館攜手合作，成立海洋世界主題活動，規劃一系列海洋相關DIY課程，以及小小職人體驗營，例如一日超市小店長、小小客服人員等。

基金會亦同時與台中市消防局中港分隊合作，推出打火小英雄體驗活動，活動課程名額有限，歡迎踴躍報名參加。

搶攻暑假消費商機！廣三SOGO百貨「鯨夏HIGH翻天」盛大開幕。圖／廣三SOGO提供
搶攻暑假消費商機！廣三SOGO百貨「鯨夏HIGH翻天」盛大開幕。圖／廣三SOGO提供

澎湖 SOGO 鯨魚

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