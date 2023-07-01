整隻帶皮青蛙火鍋 今開賣！網友：快吐了「要馬賽克」

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聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
千葉火鍋推出獵奇口味「青蛙火鍋」。圖／摘自千葉火鍋粉絲頁
千葉火鍋推出獵奇口味「青蛙火鍋」。圖／摘自千葉火鍋粉絲頁

從大王具足蟲拉麵、鱷魚拉麵一路至今，餐飲界各種「獵奇口味」層出不窮，今起至7月31日千葉火鍋推出整隻連皮帶骨的「青蛙火鍋」，原形原貌、黑不溜丟的一整隻夾起就入鍋，引起網友瘋狂討論，不少網友認為「太可怕」，「畫面要馬賽克比較不會恐怖」，「嚇死」，甚至有人因為畫面太噁心，決定暫停前往消費。

千葉火鍋在臉書粉絲頁直接挑明「敢吃嗎？現殺溫體青蛙，歡迎整個拿來啃。獵奇口味，歡迎大家吃起來。」還有貼心提醒：「限定千葉火鍋才有」。業者表示，新鮮青蛙肉質帶有嚼勁，口感Q彈，是不少老饕的最愛。

限期一個月嘗鮮的青蛙火鍋，選用鮮嫩的中型田蛙，口感似雞肉，清爽Q彈肉質甜美，業者也強調，吃完火鍋可順道來盤芒果消暑，千葉火鍋今夏同步推出「芒果季」，產地直送新鮮芒果，金黃果肉香甜多汁，配搭收尾正好。

獵奇口味總能掀起話題，網友反應同樣兩極，雖然不少網友大呼「嚇死」、「好可怕」、「太噁心了」、「這原形，我不行」等，但也有許多人讚道「哇哇哇我的最愛」、「青蛙可以養顏美容，一堆膠原蛋白」。有趣的是，也有網友發揮想像力，「可以開發把綠竄蜥也拿來煮成恐龍火鍋，好吃有賣點兼環保。」

火鍋 青蛙

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