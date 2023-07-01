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聖母峰登頂70載！勞力士探險精神的回顧與遠眺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Explorer 40腕表與1953年的Explorer 36腕表在精神、風格上如出一徹，反映了探險家出於日常、挑戰非日常的果敢精神。圖／勞力士提供
Explorer 40腕表與1953年的Explorer 36腕表在精神、風格上如出一徹，反映了探險家出於日常、挑戰非日常的果敢精神。圖／勞力士提供

70年前的1953，對人類文明有著重要的紀念一刻：尼泊爾登山家丹增諾蓋（Tenzing Norgay）曾與艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）一同締造歷史，在1953年的5月29日成為兩位首度登上聖母峰（Chomolungma）的人類。70年後的現在，兩造後裔再度相聚，並在勞力士「保護地球．恒動不息」計劃的支持下，將兩位傳奇登山家的精神持續傳承、生生不息。

1953年時，一只由約翰亨特爵士（Sir John Hurt）爵士率領的探險隊出發攀登又稱「聖母峰」的珠穆朗瑪峰，同行的登山者在最後攀頂處前駐紮、並嘗試以不同路線登上峰頂；於此同時，勞力士也在其中扮演著重要角色：品牌自1930年開始為探險家配備腕表，1953年的珠峰探險隊同樣擁有勞力士手表成為可靠的同行者，但唯丹增諾蓋（Tenzing Norgay）與艾德蒙希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）兩人一組的小隊，最後完成了這項壯舉、寫下紀錄。

征服珠峰後，兩位登山者隨即展開了「新旅程」、以回饋此一改變他們一生的地區。兩人的後代並分別成立了「丹增諾蓋雪巴基金會」（Tenzing Norgay Sherpa Foundation）與「喜馬拉雅信託基金會」（The Himalayan Trust），保護當地環境、為當地社群提供服務與支援，而勞力士則透過「保護地球·恒動不息」計劃，與雙方家族基金會始終維持緊密合作。

事實上，散居於喜瑪拉雅山脈兩側的「雪巴」人，以其先天體能成為近代登山文化中的得力助手，但聖母峰上的險峻環境仍讓不少雪巴人付出傷亡的重大代價，也讓丹增諾蓋感受到其責無旁貸，因此他持續培訓年輕雪巴正確的冒險安全意識，並在1954年創立了「丹增諾蓋雪巴基金會」，協助於幫助雪巴遺孀具備經濟獨立能力、改善社區內醫療和就業，與提升雪巴人教育水準等多重目標。2023年的5月29日，雙方後代再次重聚，以慶祝70年前登頂的喜悅。同時勞力士也透過「保護地球．恒動不息」計劃的支持，為兩大家族基金會翻新了珠峰區域內的兩座文化中心，並彰顯當地社區的歷史傳統與文化成果。

也為了慶祝丹增諾蓋與艾德蒙希拉里爵士的成就，勞力士在1953年登頂後推出首款原版Explorer表款，而70年後的今日，新款的Explorer 40腕表則延續了70年前的風采、與勞力士70載不變的探險精神。蠔式鋼的表殼與表帶一如登山家的堅定意志，表款面盤上則使用Chromalight夜光顯示，也像一盞心燈為冒險家光亮了前行道路；3230型機芯與表款經過頂級天文台精密時計認證，在精準度上有非一般高水準的傑出性能，也像兩位偉大登山家與今日新一代的探險者，千錘百鍊，進而在日常與非日常中、登峰造極。

1953年5月，艾德蒙希拉里爵士（左）與丹增諾蓋登上了珠穆朗瑪峰的最高處，寫下人類歷史的永恆重要一頁。圖／勞力士提供
1953年5月，艾德蒙希拉里爵士（左）與丹增諾蓋登上了珠穆朗瑪峰的最高處，寫下人類歷史的永恆重要一頁。圖／勞力士提供
Explorer 40腕表的純黑色面盤上，立體的時標與指針皆施以夜光塗料，讓低光源或夜間都能清楚辨讀時間。圖／勞力士提供
Explorer 40腕表的純黑色面盤上，立體的時標與指針皆施以夜光塗料，讓低光源或夜間都能清楚辨讀時間。圖／勞力士提供
丹增諾蓋的雕像至今仍屹立於海拔3440公尺、南崎巴札（Namche Bazaar）的遊客中心，成為遊客與大眾的前往當地的紀念性景點。圖／勞力士提供
丹增諾蓋的雕像至今仍屹立於海拔3440公尺、南崎巴札（Namche Bazaar）的遊客中心，成為遊客與大眾的前往當地的紀念性景點。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual系列Explorer 40腕表，蠔式鋼、40毫米、3230型自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、70小時動力儲存，價格店洽。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual系列Explorer 40腕表，蠔式鋼、40毫米、3230型自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、70小時動力儲存，價格店洽。圖／勞力士提供
由於海拔達3,440公尺，不少登山客都於南崎巴札暫居、以讓生理機能適應高海拔的環境，藉以成為通往喜馬拉雅山頂的前哨起點。圖／勞力士提供
由於海拔達3,440公尺，不少登山客都於南崎巴札暫居、以讓生理機能適應高海拔的環境，藉以成為通往喜馬拉雅山頂的前哨起點。圖／勞力士提供

勞力士 聖母峰 腕表

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