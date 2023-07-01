僅限兩餐次！澳門三星名廚快閃寒舍艾美 老廣風味盡現

擁有超過50年廚齡經驗、米其林三星「8餐廳」行政總廚即將快閃台北寒舍艾美酒店，7月6、7日於「寒舍食譜」中餐廳推出「名廚共譜．粵饗榮耀」尊榮晚宴套餐，謝錦松與寒舍集團中餐行政主廚吳銘儒攜手端出經典粵菜，過去只聞其名的功夫菜、地道老廣風味，一次盡現。

謝錦松出生於香港，曾在馬來西亞的喜來登酒店與香港文華東方酒店中餐廳擔任中餐行政總廚，2015年加入澳門新葡京酒店成為「8餐廳」行政總廚，而「8餐廳」也是澳門唯一連續10年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》三星的殊榮。

謝錦松擅以各地新鮮食材，遵循傳統廣東菜手藝，兼顧「色、香、味、形、器」的整體表現，變化出經典海陸粵菜，他的拿手料理包含各式海鮮、港式煲湯與點心，堅持以「注重本味」的廚藝精神，運用簡潔的烹飪技法將鮑魚、海參與魚肚等高檔食材還原海鮮的本味，或以傳統老手藝增添新意，變化出創意的新口味。謝錦松目前也擔任寒舍集團粵菜顧問。

此次雙廚聯手的套餐，有許多亮點。像是開胃菜頭盤「豆醬魚飯、柚子蜜金錢雞、脆皮牛肋骨」，其中的魚飯不是飯、金錢雞沒有雞肉，「魚飯」實為魚肉、是潮汕的特色菜，主廚將紅喉魚鹽滷，再綴上金黃色的黃豆醬提味，而金錢雞則是將梅花肉、豬油片與雞肝層層串起來，再以柚子醬的酸味一解油膩，添加清爽的風味。

台北寒舍艾美寒舍食譜推出「名廚共譜．粵饗榮耀」套餐。圖／台北寒舍艾美提供

湯品「雞汁珍珠肉燉野生飛鳳」也是繁複之作，先以金華火腿、老母雞、豬瘦肉熬成上湯後，加入萃取了10個小時的滴雞精與補肝明目的稀珍食材珍珠肉，再一同熬煮12小時。經典的「靚美點」則有彈牙有嚼勁的富貴皮皮鮮蝦餃、濃郁蟹膏的珊瑚蟹肉餃與表層酥香、內餡豐富的帶子粉粿。

雞汁珍珠肉燉野生飛鳳。圖／台北寒舍艾美提供

此外，還有「玻璃脆皮乳鴿伴糖心鴿蛋」，以滷水慢煮乳鴿讓肉質保有鮮嫩的口感，接著乳鴿表層淋過皮水後風乾，形成晶瑩剔透的外皮，搭配糖心鴿蛋一同放在乾稻草之上，彷彿餐桌上的鳥巢，十分吸睛。

玻璃脆皮乳鴿伴糖心鴿蛋。圖／台北寒舍艾美提供

「日本溏心吉品乾鮑伴脆百花遼參」則是將乾製八年的舊水溏心鮑魚，反覆日曬培烘，保留乾硬的表層，又使中間的溏心通透飽滿，主廚將日本的遼參中間夾著蝦膠，外皮裹上脆漿粉去酥炸，外層呈金黃色細絲花紋狀。「義大利鮮茄油浸野生東星斑件」選用魚肉緊實有彈性的東星斑，搭配由義大利牛番茄與蛋液一同製作而成的番茄甜酸醬，淡淡果香十分迷人。

另外，「鮑汁花膠燜飯」將鵝掌、豬皮、豬骨、金華火腿、乾蔥與鮑魚等食材共同熬10個小時，將濃郁鮑汁再煨煮泡開鱸魚魚肚的花膠，豐富滿滿的膠原蛋白，有益養顏美容。最後，甜點為「官燕蛋白杏仁茶拼手創芝麻卷」，古早味的香氣四溢，嘗起來綿密順口。

鮑汁花膠燜飯。圖／台北寒舍艾美提供

「名廚共譜．粵饗榮耀」雙主廚結合不同的烹飪技巧、食材和文化，將菜餚彷彿打造出一幅幅賞心悅目的東方畫卷。僅限7月6、7日兩天的晚餐時段，每人每套6,880元+10%。詳情及預訂可洽台北寒舍艾美酒店訂席中心：02-6622-8018。