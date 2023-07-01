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生日有1、6或姓名「福容桃園」任一字！住房享半價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
和福容桃園同月同日(7月8日)出生的壽星，7月入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚。圖／福容大飯店提供
和福容桃園同月同日(7月8日)出生的壽星，7月入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚。圖／福容大飯店提供

身分證對對樂又來了！福容大飯店桃園店歡慶16周年慶，今(7月1日)起至7月31日推出多項住房和餐飲優惠。其中，西元生日同時有「1」和「6」兩個數字，或者姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價入住福容桃園；和福容桃園同月同日(7月8日)出生的壽星，7月可以超低優惠價入住豪華套房一晚。

此外，「福粵樓」餐廳用餐滿1,600元，即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券；新加入享福卡的會員，每桌再贈超人氣港式點心「烏金流沙包」乙份。

福容大飯店桃園店自2007年7月8日開幕至今已滿16周年，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區，緊鄰桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點，加上去年新開幕、有「全台最美圖書館」之稱的桃園市立圖書館總館也緊鄰飯店，更添幾分精彩。而館內的「福粵樓」餐廳，以櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名，也是不少饕客指名推薦。

歡慶16周年並回饋粉絲，福容桃園店今起至7月31日推出周年慶驚喜優惠，只要西元生日同時有「1」和「6」兩個數字，或姓名中有「桃園福容」任一字同音同字型，即可以半價入住豪華客房，平均每人每晚最低一千元。和桃園店同日出生(7月8日)者，可以優惠價5,175元、入住價值超過12,000元的豪華套房，享受桃園市區唯一頂樓露天SPA等設施。

享福卡會員單筆消費滿1,600元還可參加抽獎，有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張，活動共將抽出三名幸運中獎者。相關資訊可查官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ty/；電話：03-326-5800。

「福粵樓」餐廳用餐滿1,600元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券。圖／福容大飯店提供
「福粵樓」餐廳用餐滿1,600元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券。圖／福容大飯店提供

桃園 住宿券 餐廳

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