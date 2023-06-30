「酷斯拉鱷魚拉麵」爆紅上CNN 要價1500元每天只賣兩碗
台灣雲林縣一間麵館近來推出「酷斯拉鱷魚拉麵」，不僅在國內爆紅，更吸引美國媒體報導。鱷魚腳拉麵每碗要價新台幣1500元，而且受限鱷魚腳的烹調難度，每天只賣兩碗。
美國有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）報導，台灣雲林縣斗六市的「女巫貓葵」餐廳供應這道佳餚，是以鱷魚肉作為特色。
女巫貓葵的老闆告訴CNN，鱷魚腳拉麵的食材有鵪鶉蛋、豬肉、玉米筍、筍乾和黑木耳，麵的上頭再放鱷魚腳。
老闆還說道，受限於鱷魚腳的取得和烹調難度，每天只能供應兩碗鱷魚腳拉麵。每碗要價新台幣1500元。
CNN報導，鱷魚腳清洗乾淨後，要使用料酒、薑、蔥與大蒜等香料塗抹，之後要在女巫貓葵的招牌肉湯中燉兩個小時入味，整個料理過程共需3個小時左右。
老闆提到：「很多顧客說鱷魚肉吃起來像雞肉，但更有彈性且柔軟。我覺得吃起來像紅燒雞爪。」
鱷魚腳拉麵推出前大約一個月，台北一間拉麵店才推出「大王具足蟲拉麵」，同樣也爆紅引發熱議。
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