北市動物園「大貓熊主題餐廳」 7月1日重新開放享優惠

台北市立動物園大貓熊館2樓販賣站受疫情影響，原承攬廠商去年8月契約到期後撤櫃，園方今年1月完成招商，新廠商費時半年重新裝潢，全台唯一「大貓熊主題餐廳」明天將重新開放，邀請大小朋友來吃午餐、享用下午茶，在環景落地窗前遠眺熱帶雨林區的樹冠生態。

動物園長諶亦聰表示，餐廳採用環景式玻璃窗，遊客用餐同時，還能在2樓高處觀察大貓熊的生活日常；餐廳內隧道式觀景設計，遊客可在仿樹洞的空間獨享與大貓熊異室共處的時光。她提醒民眾友善動物，不使用閃光燈、不拍打玻璃。

另外，鄰近戶外大面積的環景落地窗位置，可輕鬆觀察熱帶雨林區的樹冠生態，還有機會看到在樹叢間駐足或活動的樹鵲、台灣藍鵲、紅嘴黑鵯、五色鳥等園區常見鳥群。

園方邀請知名生態畫家黃一峯為餐廳環境布置特色，繪製Q萌的台灣動物插畫、輔以物種介紹為背景，提供親子認識大貓熊之餘，也能進一步認識台灣野生動物。至於室內竹子小屋、動物玩偶與自然風造景，都是親子留影、網美拍照的推薦打卡點。

「大貓熊主題餐廳」明天開幕至7月7日，咖啡系列飲品買2送1、4人同行贈送1份薯條或紅茶1杯，以回饋舊雨新知的大貓熊粉絲。