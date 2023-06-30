快訊

政院前發言人陳宗彥涉貪疑南檢包庇吃案 台高檢調查結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等你來下「拍」！Only Watch慈善義拍話題7選介紹

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain，Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 1特別版。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official（合成圖）
Blancpain，Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 1特別版。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official（合成圖）

2023年度、第10屆的Only Watch慈善拍賣將在2023年11月5日進行。兩年一度的這項慈善拍賣會，今年共匯集73個品牌參加、共有62項拍品、16項聯名合作，同時全數的拍品資訊也在近日完整公開。

由「摩納哥肌肉萎縮症防治協會」（Monegasque Muscular Dystrophy Association）每兩年舉辦一次，參與的鐘表品牌將無償捐贈一只全世界獨一無二的表款（或座鐘、懷表）供予協會進行拍賣，而金額則將在未來協助罕見疾病：肌肉萎縮症的防治與公益用途。而在昨日公佈後，今日且來欣賞7只嚴選拍品介紹，從頂級鐘表、奢華珠寶、陽剛運動、海洋風格、大件式項鍊，滿足所有對時間樣態的風格想像！

1：Breguet Marine系列Hora Mundi腕表

古典中不失現代風格的Marine系列Hora Mundi腕表可以寶璣的專利機芯以按壓瞬間切換時區。Only Watch版本則將面盤上的巴黎改以紅色的摩納哥公國。

2：PIAGET / Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鏤空超薄腕表

以原有的Polo系列鏤空超薄腕表為基礎，為Only Watch打造的表款（型號G0A48012）則同時使用了玫瑰金、蘭與綠色的機芯電鍍，表帶也為藍色搭配綠色車縫線，展現出色彩的大膽變奏。

3：Bell & Ross / BR 03 Cyber Rainbow腕表

過去常推出鏤空骷髏為主題的Bell & Ross，2023年Only Watch款則有一只BR 03 Cyber Rainbow，保留了骷髏、鏤空兩項元素，但從表殼、表帶、機芯，分別以彩色塗料或清漆，型塑出猶如七巧板的彩色變形馬賽克圖案。

4：Blancpain / Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 1特別版

一向相當低調的寶珀，今年參與Only Watch的方式也相對低調。他們為拍賣會打造的腕表以五十噚70週年系列Act 1為基礎，沒有用上太花俏繁複的設計，但在機芯的自動盤上有著Only Watch的字樣，也算符合品牌內斂的個性，不浮誇，將慈善、愛心，低調於「芯」。

5：Girard Perregaux / 新恆定動力擒縱腕表特別版

即便多數參與Only Watch慈善拍賣的品牌是以現有表款賦予新色，但芝柏（Girard Perregaux）的新恆定動力擒縱腕表特別版，仍舊相當有誠意；表款所具備的恆定動力擒縱L.M腕表曾在2013年獲得日內瓦鐘表大賞金指針大獎，表款採用大量的玫瑰金表殼、黑色指針與紫色的矽材質折葉形遊絲，兼具色彩、複雜功能、賞完的話題。

6。Jaquet Droz / The Rolling Stones Automaton自動機械偶

雅克德羅過去常擅長製造自動機械偶表，The Rolling Stones Automaton顧名思義，以「滾石合唱團」（Rolling Stones）為靈感，將七彩顏色、樂團經典的紅唇圖案納入面盤、表帶設計，雖然還沒看到表款如何運作，但相信會讓不少老搖滾迷為之心動，同時動感、高彩的現代風格也和過往的Jaquet Droz大異其趣，相當值得期待。

7：Richard Mille / Talisman Origine

過往通常以既有表款為基礎更換顏色的RICHARD MILLE，今年非常有心地端出一只全新設計，名為Talisman Origine的珠寶式項鍊表，目前僅釋出草圖，看似71-01/02為表殼形狀，但推測應為74-01/02自製陀飛輪機芯，並採用寶石、串珠的鑲嵌，相當民族風情。以品牌原本在一級與二級市場的稀缺性，很有機會刷新大會紀錄，且讓人拭目以待嘍！

Richard Mille，Talisman Origine高級珠寶項鍊。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official
Richard Mille，Talisman Origine高級珠寶項鍊。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official
Girard Perregaux，新恆定動力擒縱腕表玫瑰金Only Watch特別版。圖／芝柏表提供
Girard Perregaux，新恆定動力擒縱腕表玫瑰金Only Watch特別版。圖／芝柏表提供
PIAGET，Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鏤空超薄腕表。圖／PIAGET提供
PIAGET，Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鏤空超薄腕表。圖／PIAGET提供
Jaquet Droz，The Rolling Stones Automaton自動機械偶表。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official（合成圖）
Jaquet Droz，The Rolling Stones Automaton自動機械偶表。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official（合成圖）
兩年一度的Only Watch慈善拍賣會，今年共匯集73個品牌參加、共有62項拍品，預計將在今年11月5日舉辦；圖中為2022年Only Watch拍賣資料照。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official
兩年一度的Only Watch慈善拍賣會，今年共匯集73個品牌參加、共有62項拍品，預計將在今年11月5日舉辦；圖中為2022年Only Watch拍賣資料照。圖／翻攝自 IG @onlywatch_official
Breguet，Marine系列Hora Mundi腕表。圖／Breguet提供
Breguet，Marine系列Hora Mundi腕表。圖／Breguet提供
Bell & Ross，BR 03 Cyber Rainbow腕表。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross，BR 03 Cyber Rainbow腕表。圖／Bell & Ross提供

腕表 品牌

延伸閱讀

哥哥姊姊「出海」了！帝舵Pelagos海洋風運動表致敬帆船隊 大尺寸男女皆宜

蕭邦Happy Sport新錶 傳遞愉悅活力

收藏盒免費送？這手表大方獻好康 防磁更耐寒挑戰極限

喬治克隆尼也相挺！OMEGA全新海馬表 變身海上型男

相關新聞

Only Watch慈善義拍話題7選介紹 等你來下「拍」！

2023年度、第10屆的Only Watch慈善拍賣將在2023年11月5日進行。兩年一度的這項慈善拍賣會，今年共匯集7...

全台最高立食區明開幕！白水豆花 X KADOKADO 101展店

全台最高的立食區即將登場，這是文青國宴「白水豆花」與創意造型雞蛋糕「KADOKADO」全台唯一的獨家聯名櫃，明(7月1日...

暑假聚會吸睛！7-ELEVEN獨家販售「蠟筆小新餅乾箱」　「統一布丁牛奶雪糕」夏日必吃

放暑假聚會就是需要好吃又好玩的新鮮感，7-ELEVEN即日起推出多款特色新品，不僅造型吸睛，更有多款獨家限定零食。首推超...

暑假看「咒術迴戰展」喝飲品享優惠

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，6月30日起正式於高雄駁二大勇P3倉庫盛大開展，由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進「咒術迴戰展」開啟海外巡迴，繼台北展出後，高雄為台灣最終站，後續將移展到香港、新加坡、馬來西亞等地。此次主辦特別規劃高雄限定全新展區「術式拍照亭」，還有獨家紀念商品，讓人期待值破表，成為今年暑假必訪的人氣動漫展！

臺味音樂劇「勸世三姊妹」台北站首週票房近完售

口碑炸裂、迅速在音樂劇市場獲得迴響的臺灣音樂劇「勸世三姊妹」將於本週六（7/1）於臺北表演藝術中心大劇院開始臺北站9場演出。不僅舞台規模升級、服裝繽紛華麗、歌舞陣容浩大，也與各類人氣話題品牌展開合作，結合好吃、好看、好聽、好用、好放鬆的感官體驗，讓觀賞音樂劇能夠成為套裝行程般的休閒活動，開心娛樂一整天。

限量250盒！momo週期購推雅詩蘭黛集團「Beauty Box美妝禮盒」　一次入手7大明星爆品

看準美妝盒風潮大行其道，momo購物網將於7月1日攜手全球頂級美妝霸主「雅詩蘭黛集團」祭出「Beauty Box美妝禮盒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦