等你來下「拍」！Only Watch慈善義拍話題7選介紹

2023年度、第10屆的Only Watch慈善拍賣將在2023年11月5日進行。兩年一度的這項慈善拍賣會，今年共匯集73個品牌參加、共有62項拍品、16項聯名合作，同時全數的拍品資訊也在近日完整公開。

由「摩納哥肌肉萎縮症防治協會」（Monegasque Muscular Dystrophy Association）每兩年舉辦一次，參與的鐘表品牌將無償捐贈一只全世界獨一無二的表款（或座鐘、懷表）供予協會進行拍賣，而金額則將在未來協助罕見疾病：肌肉萎縮症的防治與公益用途。而在昨日公佈後，今日且來欣賞7只嚴選拍品介紹，從頂級鐘表、奢華珠寶、陽剛運動、海洋風格、大件式項鍊，滿足所有對時間樣態的風格想像！

1：Breguet Marine系列Hora Mundi腕表

古典中不失現代風格的Marine系列Hora Mundi腕表可以寶璣的專利機芯以按壓瞬間切換時區。Only Watch版本則將面盤上的巴黎改以紅色的摩納哥公國。

2：PIAGET / Polo系列18K玫瑰金自動上鍊鏤空超薄腕表

以原有的Polo系列鏤空超薄腕表為基礎，為Only Watch打造的表款（型號G0A48012）則同時使用了玫瑰金、蘭與綠色的機芯電鍍，表帶也為藍色搭配綠色車縫線，展現出色彩的大膽變奏。

3：Bell & Ross / BR 03 Cyber Rainbow腕表

過去常推出鏤空骷髏為主題的Bell & Ross，2023年Only Watch款則有一只BR 03 Cyber Rainbow，保留了骷髏、鏤空兩項元素，但從表殼、表帶、機芯，分別以彩色塗料或清漆，型塑出猶如七巧板的彩色變形馬賽克圖案。

4：Blancpain / Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 1特別版

一向相當低調的寶珀，今年參與Only Watch的方式也相對低調。他們為拍賣會打造的腕表以五十噚70週年系列Act 1為基礎，沒有用上太花俏繁複的設計，但在機芯的自動盤上有著Only Watch的字樣，也算符合品牌內斂的個性，不浮誇，將慈善、愛心，低調於「芯」。

5：Girard Perregaux / 新恆定動力擒縱腕表特別版

即便多數參與Only Watch慈善拍賣的品牌是以現有表款賦予新色，但芝柏（Girard Perregaux）的新恆定動力擒縱腕表特別版，仍舊相當有誠意；表款所具備的恆定動力擒縱L.M腕表曾在2013年獲得日內瓦鐘表大賞金指針大獎，表款採用大量的玫瑰金表殼、黑色指針與紫色的矽材質折葉形遊絲，兼具色彩、複雜功能、賞完的話題。

6。Jaquet Droz / The Rolling Stones Automaton自動機械偶

雅克德羅過去常擅長製造自動機械偶表，The Rolling Stones Automaton顧名思義，以「滾石合唱團」（Rolling Stones）為靈感，將七彩顏色、樂團經典的紅唇圖案納入面盤、表帶設計，雖然還沒看到表款如何運作，但相信會讓不少老搖滾迷為之心動，同時動感、高彩的現代風格也和過往的Jaquet Droz大異其趣，相當值得期待。

7：Richard Mille / Talisman Origine

過往通常以既有表款為基礎更換顏色的RICHARD MILLE，今年非常有心地端出一只全新設計，名為Talisman Origine的珠寶式項鍊表，目前僅釋出草圖，看似71-01/02為表殼形狀，但推測應為74-01/02自製陀飛輪機芯，並採用寶石、串珠的鑲嵌，相當民族風情。以品牌原本在一級與二級市場的稀缺性，很有機會刷新大會紀錄，且讓人拭目以待嘍！