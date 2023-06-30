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暑假聚會吸睛！7-ELEVEN獨家販售「蠟筆小新餅乾箱」 「統一布丁牛奶雪糕」夏日必吃
放暑假聚會就是需要好吃又好玩的新鮮感，7-ELEVEN即日起推出多款特色新品，不僅造型吸睛，更有多款獨家限定零食。首推超商獨家販售經典不敗人氣肖像「蠟筆小新派對箱」，共有玉米餅、蔬菜格子餅兩款，每款售價249元，小包零食適合出遊或聚會分享，以小新娃娃車和鱷魚山造型做為外箱，可以體驗DIY拆箱樂趣，重新組合成立體娃娃車耳朵或鱷魚山眼睛，還可變身收納置物盒；小新控更別錯過限量的「蠟筆小新鱷魚山先生公仔」，質感絨毛材質可當書桌擺飾，共兩款，每款售價499元。
陪伴大小朋友長大的統一布丁，焦糖配上軟Q布丁口感，是不少人記憶中的好滋味，現在統一布丁變身「統一布丁牛奶雪糕」，添加獨特焦糖風味，在7-ELEVEN獨家販售，售價35元，7月9日前可享嘗鮮價單支29元、兩支49元。同步登場的人氣夯品還有「哈根達斯日式黃豆粉奶霜蛋糕雪酥」，使用100%日本大豆粉製作，帶有質樸甜味香氣四溢的黃豆粉，搭配豐富濃郁的奶油蛋糕，苦甜口感最適合喜愛大人系口感的消費者，售價149元。
迪士尼去年6月規劃拓展寵物市場，選擇與在地寵物食品領先品牌「汪喵星球」做為首個寵物食品合作夥伴，今年迎來100周年，更在7-ELEVEN門市推出4款專屬獨家販售的原肉凍乾零食迪士尼限定包裝，分別是杯麵、獅子王、小飛象以及愛麗絲夢遊仙境，汪喵凍乾小零食更是採用「冷凍乾燥技術製作」，除食材本身營養無其他添加物，犬貓皆可食用，每包售價88元。
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