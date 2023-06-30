限量250盒！momo週期購推雅詩蘭黛集團「Beauty Box美妝禮盒」　一次入手7大明星爆品

看準美妝盒風潮大行其道，momo購物網將於7月1日攜手全球頂級美妝霸主「雅詩蘭黛集團」祭出「Beauty Box美妝禮盒」，本次重磅集結旗下6大知名品牌，包含Estee Lauder雅詩蘭黛、ORIGINS品木宣言、CLINIQUE倩碧、DARPHIN朵法、Bobbi Brown芭比波朗、M·A·C，強打夏季嫩膚必備的原生露、水磁場保濕凝膠、人氣秒殺級黑魔杖唇膏等7大重量級奢寵好物，從基礎潔顏、肌膚保養到精緻上妝一網打盡，只要1,888元即可入手總價破8,000元的專櫃美妝爆品，限量250盒售完為止。

純淨保養美學正熱，本期momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」獻上7大美妝控爆推的明星商品，包含天然保養界暢銷王「ORIGINS品木宣言一舉兩得潔面慕絲50ml」、「ORIGINS品木宣言泥娃娃活性碳面膜30ml」，K.O炎夏毛孔粉刺問題；嫩膚雙星「Estee Lauder雅詩蘭黛微分子肌底原生露100ml」、「CLINIQUE倩碧水磁場100H活水循環保濕凝膠30ml」，替皮膚補足滿滿保濕力；讓肌膚加倍晶瑩透亮的「DARPHIN朵法維他命C&E精露膠囊15顆」；還有上妝前必備的「Bobbi Brown芭比波朗維他命完美乳霜15ml」；最後別忘擦上「M·A·C絲柔粉霧奢緞唇膏#877辣椒轟炸機」，零秒擁有甜辣風御姐唇。

momo週期購以零壓力、最便利的自動補貨服務深受消費者青睞，從美妝清潔、保健、3C、家電、生鮮美食、生活家居、婦幼到寵物等各類話題商品應有盡有。鎖定國外吹起的美妝盒商機，momo特別集結時下最熱門的美妝商品推出「Beauty Box美妝禮盒」，每每推出秒掀起搶購潮，自今年1月至今買氣年增衝6成，購買人數年成長更高達8成，奠定momo「Beauty Box美妝禮盒」在台灣美妝圈的不敗地位。