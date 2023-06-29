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限時3天！賀統一7-ELEVEn獅隊上半球季封王　門市「熱狗、統一飲料及泡麵」指定商品第2件5折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自7月1日至7月3日限時3天推出熱狗／大亨堡系列以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等指定商品同類別任選第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自7月1日至7月3日限時3天推出熱狗／大亨堡系列以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等指定商品同類別任選第2件5折。圖／7-ELEVEN提供

爲慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，喜迎隊史上第16座季冠軍，7-ELEVEN門市自6月30日起祭出指定CITY系列、熱狗／大亨堡以及統一系列商品優惠；OPENPOINT「行動隨時取」則自7月1日起限量推出指定飲料、乳品、冰品等組合優惠，最低66折起，與全民共享喜悅。

6月30日至7月3日連續4天，7-ELEVEN門市推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1優惠。

7-ELEVEN門市另自7月1日至7月3日限時3天推出熱狗／大亨堡系列（美式原味熱狗／美式原味熱狗大亨堡、三起司熱狗／三起司熱狗大亨堡、紐約客辣味熱狗／紐約客辣味熱狗大亨堡、韓式辣味大熱狗／韓式辣味大熱狗大亨堡）以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、甜點、食材調味品等超過300項指定商品同類別任選第2件5折優惠活動（以價低者優先折扣），歡迎全民共享優惠外，也邀請球迷下半季賽事持續為統一7-ELEVEN獅隊加油打氣。

賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自6月30日至7月3日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自6月30日至7月3日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自6月30日至7月3日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
賀統一7-ELEVEn獅隊2023年上半季封王，7-ELEVEN門市自6月30日至7月3日推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1。圖／7-ELEVEN提供
慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，喜迎隊史上第16座季冠軍，7-ELEVEN門市限時推超值優惠。圖／7-ELEVEN提供
慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，喜迎隊史上第16座季冠軍，7-ELEVEN門市限時推超值優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王，7-ELEVEN門市自7月1日至7月3日限時3天推出指定商品同類別任選第2件5折優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
歡慶統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王，7-ELEVEN門市自7月1日至7月3日限時3天推出指定商品同類別任選第2件5折優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

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