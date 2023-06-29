限時3天！賀統一7-ELEVEn獅隊上半球季封王　門市「熱狗、統一飲料及泡麵」指定商品第2件5折

爲慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2023年上半球季封王，喜迎隊史上第16座季冠軍，7-ELEVEN門市自6月30日起祭出指定CITY系列、熱狗／大亨堡以及統一系列商品優惠；OPENPOINT「行動隨時取」則自7月1日起限量推出指定飲料、乳品、冰品等組合優惠，最低66折起，與全民共享喜悅。

6月30日至7月3日連續4天，7-ELEVEN門市推出CITY CAFE濃萃美式咖啡買1送1、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買2送1優惠。