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Global Mall暑期3大攻略 打造美樂蒂&酷洛米遊樂園

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall暑假檔期搶攻親子客， 新北中和店一連推出美樂蒂&酷洛米暑假遊樂園、PINGU企鵝家族夏日快閃店。圖／Global Mall提供
Global Mall暑假檔期搶攻親子客， 新北中和店一連推出美樂蒂&酷洛米暑假遊樂園、PINGU企鵝家族夏日快閃店。圖／Global Mall提供

今年百貨零售徹底擺脫疫情陰霾迎來買氣、人氣雙升，Global Mall指出，今年上半年整體業績、人潮大幅攀升，較去年同期增長近35%，遠超越2019年疫情前。迎接暑假來臨，即日起至7月26日展開「夏令營FUN假趣」檔期，主打回饋加值、抽獎加碼、親子活動加倍更勝過往暑假檔期，全面搶攻親子客。

Global Mall暑假3大攻略「低門檻回饋多元化」，刷Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元最高贈100元電子商品禮券+400點點數(原消費100元送1點、10點抵3元)，相當於回饋價值達11%，新會員好禮也加碼贈100點、首購再抽2,000元電子商品禮券。

「APP抽日本環球影城雙人遊」首度於暑假檔期大手筆抽國外旅遊大獎，於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，即有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票、高雄義大皇家酒店雙人房住宿、會員點數1,000點等。

「小小暑假體驗營」：今年規畫多個人氣IP展以及更多元親子活動，特別與三麗鷗合作，由人氣明星-美樂蒂、酷洛米陪伴一起過暑假，全台8店推限定會員禮，新北中和打造「MY MELODY & KUROMI暑假遊樂園」，六大超萌場景包括夢幻旋轉木馬遊樂場搭配全台首度曝光的美樂蒂、酷洛米巨型氣球、爆米花摩天輪、甜筒冰淇淋車等一次亮相。

新北中和店另有「PINGU企鵝家族-夏日避暑趣」快閃店，超萌南極打卡點、全新周邊商品吸引大小朋友開心暢玩。同時全台8店也推出一系列親子活動，共達近千場，數量較往年大增三倍，從唱跳活動、泡泡派對、小小職人體驗到手作課程，主打周周都有好玩活動。

Global Mall新北中和「MY MELODY & KUROMI暑假遊樂園」，打造「美樂蒂、酷洛米迷你旋轉木馬」童趣打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「MY MELODY & KUROMI暑假遊樂園」，打造「美樂蒂、酷洛米迷你旋轉木馬」童趣打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall「夏令營FUN假趣」推出3大暑期攻略，禮券＋點數雙回饋最高11%、APP抽日本環球影城雙人遊、舉辦近千場親子活動。圖／Global Mall提供
Global Mall「夏令營FUN假趣」推出3大暑期攻略，禮券＋點數雙回饋最高11%、APP抽日本環球影城雙人遊、舉辦近千場親子活動。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「PINGU企鵝家族-夏日避暑趣」快閃店登場。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「PINGU企鵝家族-夏日避暑趣」快閃店登場。圖／Global Mall提供
Global Mall「小小暑假體驗營」來了，將於7月舉辦泡泡雪花派對。圖／Global Mall提供
Global Mall「小小暑假體驗營」來了，將於7月舉辦泡泡雪花派對。圖／Global Mall提供

親子 環球影城 疫情

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