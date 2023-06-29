Onitsuka Tiger設計師大玩材質對比 秋冬系列服飾解構和服穿搭

多層次穿搭一直都是日本輕奢時尚品牌Onitsuka Tiger的核心理念，更是日本服裝文化傳統。而品牌創意總監Andrea Pompilio則是延續上述的精神，解構了和服穿法，並運用在2023秋冬系列服飾上。

Onitsuka Tiger在台舉辦2023秋冬系列媒體鑑賞會，完整陳列了今年於米蘭時裝周期間所發表的服裝與配件。並搶先曝光女裝支線OTIGER系列的鞋款，還有部分的高端支線ONITSUKA配件。這一季，Onitsuka Tiger從和服的穿法中擷取靈感，因此從最輕薄像是內衣般的薄紗洋裝，到厚重的羊毛絨大衣都有。整體色系除了基本黑、灰之外，還有亮眼的橘色點綴其中。創意總監Andrea Pompilio結合了源自運動服飾的機能性設計，但以異材質拼接表現，系列中就可見鋪棉衍縫面料與毛呢組合的夾克；或是把毛海剪接尼龍布料的圓領衫。

Onitsuka Tiger女裝支線OTIGER系列的鞋款，也採用仙人掌纖維皮革製成。記者曾智緯／攝影

整體輪廓偏向寬鬆，但藉不同材質的對比，表現出飄逸質感與厚重的特色，而且能層疊不同單品，就如同在和服下其實也是一層層堆疊。除此之外，Onitsuka Tiger也提到未來雖不會另開支線，但是會把視覺效果強烈與前衛設計的服裝，在系列中改以全新黃色衣標作為識別。而且品牌還透露，台灣消費者對於所謂「秀上款」的服裝，接受度高，因此台北101旗艦店的銷售比在亞洲是數一數二的高，這讓Onitsuka Tiger之後會引進更多獨特品牌，讓民眾有更多元選擇。

Onitsuka Tiger秋冬系列整體輪廓偏向寬鬆，但藉不同材質的對比，表現出飄逸質感與厚重的特色記者曾智緯／攝影

此外，女裝支線OTIGER系列一推出之後也大受歡迎，因此在媒體鑑賞會時，還搶先曝光7月底才會上市鞋款，其中的涼鞋款式更是受到矚目。最後是過去僅在日本上市的高端支線ONITSUKA，也在這季引進數款結合正裝鞋與機能大底的鞋履來試水溫。就是看好台灣市場潛力，使品牌總公司點頭答應讓這個支線在海外銷售。

透過抽繩的設計，製造出直線皺摺，讓長洋裝宛如女神裝一般，是Onitsuka Tiger秋冬重點元素。記者曾智緯／攝影

品牌創意總監Andrea Pompilio打造能層疊不同單品，就如同在和服下其實也是一層層堆疊。圖／Onitsuka Tiger提供