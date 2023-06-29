中衛7月大驚奇！各款口罩下殺5折起 還有抽獎活動

疫情雖然紓解，但很多民眾在公共場合還是不敢拿下口罩。CSD中衛口罩依然推陳出新，7月起輪番在各大電商推出多款口罩，7月4日到31日期間除限時限量5折外，還祭出高達40萬元200多個大小獎品的抽獎活動，最大獎是價值2萬元「日本東京來回機票」。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，中衛品牌月除抽獎活動，也規劃一日及每周主題活動，7月4日「舞蝶日」推出許多粉絲敲碗求重新生產2017年「月河舞蝶」口罩，如今品牌月全新詮釋，在原先舞蝶圖案中加入台灣保育類動物「台灣寛尾鳳蝶」的獨特元素，設計出全新三款「翩翩舞蝶」口罩，一盒3款共30片，售價399元。同步推出「翩翩舞蝶」口罩加上限量月河舞蝶一卡通的組合，限時限量售價 769元。

7月5日「牛仔日」，除全系列牛仔口罩85折外，中衛精心縫製仿丹寧牛仔口罩的側背提袋，優惠價1099元。另外，中衛還與日本知名丹寧品牌EDWIN及陽光基金會合作，讓牛仔褲管餘布，由燒燙傷友縫製成「織愛牛仔手作包」，搭配5片入丹寧牛仔、深丹寧及酷黑迷彩口罩共五包，加送4片聯名口罩，優惠價499元。

7j月7日「感謝日」是為了感謝粉絲支持，精選跨界聯名口罩限時下殺5折，像是「Tweety 80週年紀念復古款」、「Looney tunes電影款4D立體」、「哈利波特學院款」、「金馬59」等。

另外7/6「月河藍日」，月河藍口罩全系列85折。7/8～9「加碼日」，則推出素色款平面口罩全系列單件85折，2件8折的優惠活動。7月30日是「國際友誼日」，中衛與著名經典美劇「Friends六人行」聯名口罩，一盒9款共20片(款式隨機)，售價299元。