終於等到了！綾瀨遙、MARNI設計師跨界UNIQLO打造限定T恤

夏季不嫌多的最強穿搭單品莫過於是T恤，而「鄉民老婆」綾瀨遙、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso和攝影大師森山大道等人，也在這季加入PEACE FOR ALL UT合作行列，透過他們的視角，全新詮釋T恤，讓粉絲跟消費者們都很期待！

約莫2022年夏天時，因為俄烏戰爭、新冠肺炎等問題，讓UNIQLO有感於世界的紛亂，於是推出了PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤計畫，陸續找來建築師安藤忠雄、作家村上春樹、網球傳奇Roger Federer等人合作，與他們聯手打造限定款，並將銷售利潤將全數捐出，受到消費者們的熱烈迴響。而到了今年2月底，UNIQLO公布這項計畫已售出超過百萬件T恤，募集了逾超過240萬美元（約7,440萬台幣）。國際援助組織也運用此筆款項，幫助烏克蘭、蘇丹、越南和孟加拉等地受到武裝衝突和災害影響的人們。

為了讓愛心不中斷，在計畫啟動一年後，UNIQLO今年則邀請了品牌LifeWear大使綾瀨遙、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso和攝影大師森山大道、藝術家Julian Opie成為最新合作對象。於是，綾瀨遙便在粉紅色的T恤上手繪了一個可愛插畫，她解釋道「我小時候離開家裡上學時，我媽媽都會說：『成為某人今天微笑的原因。』她教導我一步一腳印的道理」。而曾經與UNIQLO推出聯名系列的 MARNI創意總監Francesco Risso則是畫了一個戴著墨鏡的外星人坐在一個地球儀上，就好像它是一個普拉提球一樣。圖案背後則是代表了愛與和平，才是讓你我連結在一起的意義。全系列預計7月21日開賣，喜歡的人可別錯過。

MARNI創意總監Francesco Risso設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

攝影大師森山大道設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

綾瀨遙設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供