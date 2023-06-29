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終於等到了！綾瀨遙、MARNI設計師跨界UNIQLO打造限定T恤

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
綾瀨遙（左）、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso在這季加入PEACE FOR ALL UT合作行列，透過他們的視角，全新詮釋T恤，讓粉絲跟消費者們都很期待！圖／UNIQLO提供
綾瀨遙（左）、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso在這季加入PEACE FOR ALL UT合作行列，透過他們的視角，全新詮釋T恤，讓粉絲跟消費者們都很期待！圖／UNIQLO提供

夏季不嫌多的最強穿搭單品莫過於是T恤，而「鄉民老婆」綾瀨遙、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso和攝影大師森山大道等人，也在這季加入PEACE FOR ALL UT合作行列，透過他們的視角，全新詮釋T恤，讓粉絲跟消費者們都很期待！

約莫2022年夏天時，因為俄烏戰爭新冠肺炎等問題，讓UNIQLO有感於世界的紛亂，於是推出了PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤計畫，陸續找來建築師安藤忠雄、作家村上春樹、網球傳奇Roger Federer等人合作，與他們聯手打造限定款，並將銷售利潤將全數捐出，受到消費者們的熱烈迴響。而到了今年2月底，UNIQLO公布這項計畫已售出超過百萬件T恤，募集了逾超過240萬美元（約7,440萬台幣）。國際援助組織也運用此筆款項，幫助烏克蘭、蘇丹、越南和孟加拉等地受到武裝衝突和災害影響的人們。

為了讓愛心不中斷，在計畫啟動一年後，UNIQLO今年則邀請了品牌LifeWear大使綾瀨遙、時裝品牌MARNI創意總監Francesco Risso和攝影大師森山大道、藝術家Julian Opie成為最新合作對象。於是，綾瀨遙便在粉紅色的T恤上手繪了一個可愛插畫，她解釋道「我小時候離開家裡上學時，我媽媽都會說：『成為某人今天微笑的原因。』她教導我一步一腳印的道理」。而曾經與UNIQLO推出聯名系列的 MARNI創意總監Francesco Risso則是畫了一個戴著墨鏡的外星人坐在一個地球儀上，就好像它是一個普拉提球一樣。圖案背後則是代表了愛與和平，才是讓你我連結在一起的意義。全系列預計7月21日開賣，喜歡的人可別錯過。

MARNI創意總監Francesco Risso設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供
MARNI創意總監Francesco Risso設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

攝影大師森山大道設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供
攝影大師森山大道設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

綾瀨遙設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供
綾瀨遙設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

藝術家Julian Opie設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供
藝術家Julian Opie設計PEACE FOR ALL祈願和平慈善T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 總監 公益活動 俄烏戰爭 新冠肺炎 Roger Federer 村上春樹 綾瀨遙

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