精品空間入駐曼谷Gaysorn購物中心 骨董、名表一次賞玩

專賣店常能獨立、專一地呈現一個品牌的精神。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）宣布，已經在亞洲重點城市曼谷佈局，開設全新CORUM Watch Club，以完整呈現品牌精密、動感、活力的時間美（哲）學。

1955年成立、來自瑞士的崑崙（CORUM），雖然並非瑞士最富歷史的品牌，卻可能是近代展現最多元風格面向的鐘表品牌。包含定調於航海風格的「海軍上將」（Admiral）系列、大玩光學戲法的泡泡（Bubble）系列、展現鮮明微型建築美學的金橋（Golden Bridge）系列，讓Corum同時具備了運動、前衛、古典的三重面向。

而全新的CORUM Watch Club則位於泰國當地Gaysorn購物中心，店內空間設計融合在地木材，呈現了猶如帆船遊艇甲板的木質調，帶來海上生活風格的聯想，同時白色又呈現了現代、當代氣息；同時CORUM Watch Club還將展出私人收藏家的藏品與品牌博物館的歷史作品，以及品牌近期推出的高級珠寶系列。