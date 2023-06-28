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精品空間入駐曼谷Gaysorn購物中心 骨董、名表一次賞玩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
崑崙（CORUM）先前曾與Label Noir合作推出聯名表款，奇幻的視覺折射效果，宛如帶來一顆手腕上的小行星。圖／Corum提供（合成圖）
崑崙（CORUM）先前曾與Label Noir合作推出聯名表款，奇幻的視覺折射效果，宛如帶來一顆手腕上的小行星。圖／Corum提供（合成圖）

專賣店常能獨立、專一地呈現一個品牌的精神。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）宣布，已經在亞洲重點城市曼谷佈局，開設全新CORUM Watch Club，以完整呈現品牌精密、動感、活力的時間美（哲）學。

1955年成立、來自瑞士的崑崙（CORUM），雖然並非瑞士最富歷史的品牌，卻可能是近代展現最多元風格面向的鐘表品牌。包含定調於航海風格的「海軍上將」（Admiral）系列、大玩光學戲法的泡泡（Bubble）系列、展現鮮明微型建築美學的金橋（Golden Bridge）系列，讓Corum同時具備了運動、前衛、古典的三重面向。

而全新的CORUM Watch Club則位於泰國當地Gaysorn購物中心，店內空間設計融合在地木材，呈現了猶如帆船遊艇甲板的木質調，帶來海上生活風格的聯想，同時白色又呈現了現代、當代氣息；同時CORUM Watch Club還將展出私人收藏家的藏品與品牌博物館的歷史作品，以及品牌近期推出的高級珠寶系列。

想前往Gaysorn購物中心？可自行開車前往，或搭乘輕軌於綠線E1站「Chit Lom」下車可達，其營業時間則為每日11點至晚上7點。下次去曼谷旅遊，是不是也將CORUM Watch Club列入購物景點清單呢？

限量版金橋圓形彩虹圈腕表，白金、43毫米、手上鍊機芯、時間顯示，全球限量18只，價格店洽。圖／CORUM提供
限量版金橋圓形彩虹圈腕表，白金、43毫米、手上鍊機芯、時間顯示，全球限量18只，價格店洽。圖／CORUM提供
Corum的Bubble系列錶款，以圓弧凸起的藍寶石水晶玻璃鏡面為特色。圖／Corum提供
Corum的Bubble系列錶款，以圓弧凸起的藍寶石水晶玻璃鏡面為特色。圖／Corum提供
原木與白色交織而成的空間語彙，輕快而明亮。圖／CORUM提供
原木與白色交織而成的空間語彙，輕快而明亮。圖／CORUM提供
CORUM甫於泰國曼谷開設了CORUM Watch Club，呈現品牌由過往到現代的多重風格面向。圖／CORUM提供
CORUM甫於泰國曼谷開設了CORUM Watch Club，呈現品牌由過往到現代的多重風格面向。圖／CORUM提供
包含定調於航海風格的「海軍上將」系列、大玩光學戲法的泡泡系列、展現建築美學的金橋系列，讓Corum同時具備了運動、前衛、古典的三重面向。圖／CORUM提供
包含定調於航海風格的「海軍上將」系列、大玩光學戲法的泡泡系列、展現建築美學的金橋系列，讓Corum同時具備了運動、前衛、古典的三重面向。圖／CORUM提供

品牌 曼谷

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