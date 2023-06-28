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BABY-G粉嫩珊瑚配色可愛炸裂！超吸睛新表竟藏這「秘密」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BABY-G在近期上市的一款粉嫩珊瑚配色BGA-320AQ-4A新表，不僅有著過分可愛的外觀，更是品牌對於永續理念實踐。圖／CASIO提供
BABY-G在近期上市的一款粉嫩珊瑚配色BGA-320AQ-4A新表，不僅有著過分可愛的外觀，更是品牌對於永續理念實踐。圖／CASIO提供

炎熱夏季正式展開，各品牌也紛紛推出搶眼配色新品來吸引消費者的關注，然而CASIO旗下的BABY-G在近期上市的一款粉嫩珊瑚配色新表，不僅有著過分可愛的外觀，更是品牌對於永續理念實踐，因此不僅能成為穿搭造型單品，更能為友善環境盡一分心力。

BABY-G自1990年代開始就關注了地球與友善環境議題，還曾打造多款聯名表款支持環保組織。近年更是持續性與非營利組織Aqua Planet合作，共同為保護世界上壯觀珊瑚礁努力。今年BABY-G則與Aqua Planet攜手推出以繽紛珊瑚色調為靈感的BGA-320AQ-4A全新表款，設計啟發自日本沖繩石垣島海域CASIO珊瑚田培育的細枝軸孔珊瑚，表盤採用粉紅色和黃色的漸變色調，並於4點鐘位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛，表帶與表殼材質則是選擇可再生的生物源樹脂，在底蓋、表帶分別飾有Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」標語與Logo，搭配上特殊的無塑料外盒包裝，方方面面履行品牌對環境保育的承諾。

流行腕表品牌Daniel Wellington宣布邀請前AKB48成員的日本女星矢吹奈子擔任亞洲區品牌大使，並詮釋了Quadro Mini小方糖腕表。圖／Daniel Wellington提供
流行腕表品牌Daniel Wellington宣布邀請前AKB48成員的日本女星矢吹奈子擔任亞洲區品牌大使，並詮釋了Quadro Mini小方糖腕表。圖／Daniel Wellington提供

而流行腕表品牌Daniel Wellington（簡稱DW）則宣布邀請前AKB48成員的日本女星矢吹奈子擔任亞洲區品牌大使，並同步曝光她擔綱主角的春夏形象美照。在品牌的廣告中，矢吹奈子詮釋了號稱DW史上最小巧的Quadro Mini小方糖腕表，有著既是手表也是首飾的雙重概念。造型簡約但不失細節，金屬表盤折射出耀眼光澤，搭配如織物般的表鍊，讓優雅魅力再升級。

BABY-G BGA-320AQ-4A腕表，搭配無塑料外盒包裝履行對環境保育的承諾。圖／CASIO提供
BABY-G BGA-320AQ-4A腕表，搭配無塑料外盒包裝履行對環境保育的承諾。圖／CASIO提供

BABY-G BGA-320AQ-4A的表盤採用粉紅色和黃色的漸變色調並於4點鐘位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛。圖／CASIO提供
BABY-G BGA-320AQ-4A的表盤採用粉紅色和黃色的漸變色調並於4點鐘位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛。圖／CASIO提供

BABY-G BGA-320AQ-4A腕表，3,900元。圖／CASIO提供
BABY-G BGA-320AQ-4A腕表，3,900元。圖／CASIO提供

Daniel Wellington Quadro Mini小方糖系列腕表，5,490元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Quadro Mini小方糖系列腕表，5,490元。圖／Daniel Wellington提供

珊瑚 品牌 日本

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