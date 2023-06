BABY-G粉嫩珊瑚配色可愛炸裂！超吸睛新表竟藏這「秘密」

炎熱夏季正式展開,各品牌也紛紛推出搶眼配色新品來吸引消費者的關注,然而CASIO旗下的BABY-G在近期上市的一款粉嫩珊瑚配色新表,不僅有著過分可愛的外觀,更是品牌對於永續理念實踐,因此不僅能成為穿搭造型單品,更能為友善環境盡一分心力。

BABY-G自1990年代開始就關注了地球與友善環境議題,還曾打造多款聯名表款支持環保組織。近年更是持續性與非營利組織Aqua Planet合作,共同為保護世界上壯觀珊瑚礁努力。今年BABY-G則與Aqua Planet攜手推出以繽紛珊瑚色調為靈感的BGA-320AQ-4A全新表款,設計啟發自日本沖繩石垣島海域CASIO珊瑚田培育的細枝軸孔珊瑚,表盤採用粉紅色和黃色的漸變色調,並於4點鐘位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛,表帶與表殼材質則是選擇可再生的生物源樹脂,在底蓋、表帶分別飾有Aqua Planet的「Love the Sea and the Earth」標語與Logo,搭配上特殊的無塑料外盒包裝,方方面面履行品牌對環境保育的承諾。

流行腕表品牌Daniel Wellington宣布邀請前AKB48成員的日本女星矢吹奈子擔任亞洲區品牌大使,並詮釋了Quadro Mini小方糖腕表。圖/Daniel Wellington提供

而流行腕表品牌Daniel Wellington(簡稱DW)則宣布邀請前AKB48成員的日本女星矢吹奈子擔任亞洲區品牌大使,並同步曝光她擔綱主角的春夏形象美照。在品牌的廣告中,矢吹奈子詮釋了號稱DW史上最小巧的Quadro Mini小方糖腕表,有著既是手表也是首飾的雙重概念。造型簡約但不失細節,金屬表盤折射出耀眼光澤,搭配如織物般的表鍊,讓優雅魅力再升級。

BABY-G BGA-320AQ-4A腕表,搭配無塑料外盒包裝履行對環境保育的承諾。圖/CASIO提供

BABY-G BGA-320AQ-4A的表盤採用粉紅色和黃色的漸變色調並於4點鐘位置點綴生活在珊瑚中的三帶圓雀鯛。圖/CASIO提供

BABY-G BGA-320AQ-4A腕表,3,900元。圖/CASIO提供