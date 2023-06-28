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懷舊有理 萬寶龍、百年靈老派計時碼表動感上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Top Time Triumph腕表，精鋼、41毫米、B01自製機械自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，價格店洽。圖／百年靈提供
Top Time Triumph腕表，精鋼、41毫米、B01自製機械自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，價格店洽。圖／百年靈提供

現實總有太多困頓、磨難之處，也讓人常緬懷過往，記住美好的懷舊時光。萬寶龍（Montblanc）、百年靈（Breitling）、漢米爾頓（Hamilton）近期不約而同推出懷舊風計時碼表，聚焦於山岳精神、重型機車或軍事風格，承先啟後，進而展現個人的時光節奏。

萬寶龍在去年推出頗受好評的冰川藍色面盤後，今年轉而將色彩主軸改變為白朗峰南側裸露的寒冷岩石：新款明星傳承系列計時碼表在39毫米面盤的中央重現了岩石歷經風霜後的深刻紋裡，但搭配上玫瑰金色時標與指針，同時計時秒針的末端則具備品牌經典的白色六芒星，在計時碼表運作或靜止的時刻，都散發溫文儒雅的老派風範，同系列再有月相與日期顯示腕表兩種功能。

百年靈（Breitling）的Top Time Triumph腕表是與英國經典的重機品牌Triumph合作，使用1960年曾在Top Time系列推出的「蘇洛」（Zorro）式面盤：經過金屬磨砂紋路處理的面盤被等分為四塊、恰如男士襯衫領口配戴的領結，同時機芯則「升級」為品牌自製、具備瑞士天文台認證的B01計時碼表機芯，具備70小時動力儲存、五年保固。

最後相對入門的漢米爾頓則有一款Pan Europ表款，具有1960年代的酒桶形表殼，圓圓胖胖，也具有飛碟般的流線輪廓，42毫米的精鋼表殼搭配上沙米色、酒紅色、鼠尾草綠與巧克力棕，除了皮錶帶外、每一只表款都將隨附一條Nato表帶，訂價都在四萬以內有找，適合「年中」想犒賞自己的上班族，輕奢有理。

萬寶龍以白朗峰南面山岳的灰色山岩刻紋為靈感，打造出全新明星傳承系列的計時碼表、月相腕表，冷冽深邃。圖／萬寶龍提供
萬寶龍以白朗峰南面山岳的灰色山岩刻紋為靈感，打造出全新明星傳承系列的計時碼表、月相腕表，冷冽深邃。圖／萬寶龍提供
Hamilton的Pan Europ腕表具有1960年代的復古風格，整體圓潤而懷舊。圖／漢米爾頓提供
Hamilton的Pan Europ腕表具有1960年代的復古風格，整體圓潤而懷舊。圖／漢米爾頓提供
Top Time Triumph腕表使用百年靈自製的B01計時碼表機芯，並經過瑞士天文台認證，表款保固五年，堅固耐用。圖／百年靈提供
Top Time Triumph腕表使用百年靈自製的B01計時碼表機芯，並經過瑞士天文台認證，表款保固五年，堅固耐用。圖／百年靈提供
明星傳承系列計時腕表限量款1786，14萬4,400元。圖／萬寶龍提供
明星傳承系列計時腕表限量款1786，14萬4,400元。圖／萬寶龍提供
Pan Europ腕表除了皮表帶外，另將隨附一條Nato表帶，定價四萬有找，並將在momo購物網獨賣。圖／漢米爾頓提供
Pan Europ腕表除了皮表帶外，另將隨附一條Nato表帶，定價四萬有找，並將在momo購物網獨賣。圖／漢米爾頓提供

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