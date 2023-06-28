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懷舊有理 萬寶龍、百年靈老派計時碼表動感上手
現實總有太多困頓、磨難之處，也讓人常緬懷過往，記住美好的懷舊時光。萬寶龍（Montblanc）、百年靈（Breitling）、漢米爾頓（Hamilton）近期不約而同推出懷舊風計時碼表，聚焦於山岳精神、重型機車或軍事風格，承先啟後，進而展現個人的時光節奏。
萬寶龍在去年推出頗受好評的冰川藍色面盤後，今年轉而將色彩主軸改變為白朗峰南側裸露的寒冷岩石：新款明星傳承系列計時碼表在39毫米面盤的中央重現了岩石歷經風霜後的深刻紋裡，但搭配上玫瑰金色時標與指針，同時計時秒針的末端則具備品牌經典的白色六芒星，在計時碼表運作或靜止的時刻，都散發溫文儒雅的老派風範，同系列再有月相與日期顯示腕表兩種功能。
百年靈（Breitling）的Top Time Triumph腕表是與英國經典的重機品牌Triumph合作，使用1960年曾在Top Time系列推出的「蘇洛」（Zorro）式面盤：經過金屬磨砂紋路處理的面盤被等分為四塊、恰如男士襯衫領口配戴的領結，同時機芯則「升級」為品牌自製、具備瑞士天文台認證的B01計時碼表機芯，具備70小時動力儲存、五年保固。
最後相對入門的漢米爾頓則有一款Pan Europ表款，具有1960年代的酒桶形表殼，圓圓胖胖，也具有飛碟般的流線輪廓，42毫米的精鋼表殼搭配上沙米色、酒紅色、鼠尾草綠與巧克力棕，除了皮錶帶外、每一只表款都將隨附一條Nato表帶，訂價都在四萬以內有找，適合「年中」想犒賞自己的上班族，輕奢有理。
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