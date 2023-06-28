快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣插畫「方坊」快閃紅樓！攜手beanfun!推數位收藏卡

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
喜怒哀樂主視覺打卡牆。圖/ 有你共創提供
喜怒哀樂主視覺打卡牆。圖/ 有你共創提供

beanfun! 駐站人氣插畫家「方坊 Square Studio」的第一場快閃店，在西門紅樓16工房正式啟動！此次方坊除了攜手 beanfun! 推出西門快閃店限定數位收藏卡外，活動期間只要在方坊的貼文beanfun!社團置頂貼文留言「我要去方坊紅樓快閃店！」就有機會獲得方坊的限定周邊好禮。

文創品牌「方坊 Square Studio」由設計師Derek和營運夥伴Martin一起合作，在2019年時，Derek 創造出新的角色「喜寶、怒君、小哀、樂樂」成功引起女性粉絲關注，目前在IG上累積 3.5萬粉絲，在各電商平台銷售也率創佳績，讓方坊團隊相當興奮。

「方坊 Square Studio」近幾年在圖文產業逐漸打開知名度，陸續也獲得品牌聯名邀請，今年更是與知名保養品品牌合作推出虛擬代言人，由方坊為品牌打造全新的角色「K寶」。此外，今年起，方坊也受邀進駐社群平台 beanfun!，成為 beanfun! 「創作者神隊友」孵育計畫的插畫家之一。

方坊此次的快閃店除了推出限定的beanfun! 數位收藏卡，同時與保溫杯品牌WOKY及手機殼品牌犀牛盾也推出聯名商品，粉絲可在快閃店搶先購買。至於和 beanfun!合作的數位收藏卡，Derek表示，是以「喜寶、怒君、小哀、樂樂」到各地旅行的概念做發想，喜怒哀樂環遊世界的第一站，從台北出發，在西門町熱情歡迎來自世界各地的觀光客。

粉絲若想獲得beanfun! 數位收藏卡，需到方坊紅樓快閃店掃QRcode取得，或是上「方坊」beanfun!社團置頂貼文留言：「我要去方坊紅樓快閃店！」也有機會獲得。此外，即日起到7/10，到方坊beanfun!社團置頂貼文留言，就有機會獲得方坊周邊商品！https://bean.fun/nHVd0

方坊與犀牛盾全新聯名的手機殼。圖 / 有你共創提供
方坊與犀牛盾全新聯名的手機殼。圖 / 有你共創提供
方坊首次舉辦快閃店活動，吸引不少粉絲及國外觀光客朝聖。圖 / 有你共創提供
方坊首次舉辦快閃店活動，吸引不少粉絲及國外觀光客朝聖。圖 / 有你共創提供

快閃 品牌 粉絲

延伸閱讀

柯震東失60萬贏人氣！突尼西亞導演奪國際新導演競賽獎

第一屆500碗／「美味堂」人氣油雞系列獲頒「全聯在家好食獎」　輕鬆享用好滋味

台灣插畫家遠征西西里島藝術節 達姆25作品義首展

dtto friends夏日祭典快閃店重磅回歸華山 4大亮點必逛必買

相關新聞

陳嵐舒gubami米其林必比登牛肉麵套餐 延期加場供應

為歡慶gubami Social開業滿週年而推出的「gubami米其林必比登牛肉麵套餐」，因好評如潮而確定延長至7月16...

韓國知名漫畫改編！《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇將躍上大銀幕

你是否記得當年觀賞《與神同行》電影的震撼？或是對賺人熱淚的《如蝶翩翩》影集念念不忘呢？這兩部改編自韓國知名網路漫畫、由首爾藝術團精心打造的音樂劇，與影視作品有不一樣的聽覺效果，並加入更多舞台特效的元素，透過鏡頭、零距離捕捉到演員生動的表情，現在即將躍上大銀幕。此次聯合數位文創及新光影城聯手合作引進，早鳥優惠現正於udn售票網熱賣中，前200組購票觀眾，即贈送市價逾千元的韓國頂級保養品牌「后Whoo」精緻禮品，數量有限、送完為止！

萊爾富「Hi-Life VIP App會員600萬慶」推4大主題活動！「萊票券」超商獨家異業優惠4.8折起

萊爾富深耕會員經濟，截至今年6月Hi-Life VIP App會員人數正式突破600萬大關，等於每4個台灣人中就有1個是...

「﻿2023柯夢波丹比基尼派對」7月22日天籟酒店登場！

一年一度的柯夢波丹夏日活動來了！今年7/22「2023柯夢波丹夏日比基尼派對」將在陽明山天籟渡假酒店登場，打造美式「夏日狂想假期」。今年將在陽明山天籟渡假酒店舉辦，讓大家在炎炎夏日上山度過派對時光，吃喝玩樂之餘也能感受山林芬多精、無敵山景、SPA水療泳池、漂漂河、滑梯泳池等多樣設施！絕對顛覆你對泳池派對的想像；今年擴大場域升級為雙舞台，邀請到怪物新人Karencici、嘻哈才子阿跨面及多位不同曲風的人氣DJ輪番演出，此外還有網路討論聲量爆表；更有各大派對音樂節必吃的人氣打卡美食ALPHA DOGS熱狗堡、on&on可頌鬆餅、Bebop微醺冰淇淋到場，憑入場手環coupon券再享限定優惠。現場音樂、美食不停歇，眾多品牌攤位免費體驗，更有價值千元禮物袋帶回家，還能購票享用天籟酒店主廚精選的星空BBQ及柯夢的專車貼心服務，今年不只讓你玩翻泳池派對，還要給你最棒的渡假體驗！

不是台北！韓國「橋村炸雞」最新地址曝光 最快7月開

炸雞控準備開吃！韓國知名連鎖炸雞「橋村炸雞」日前傳出將正式登台的消息後，就一直倍受外界期待。根據最新情報，橋村炸雞不僅要...

BABY-G粉嫩珊瑚配色可愛炸裂！超吸睛新表竟藏這「秘密」

炎熱夏季正式展開，各品牌也紛紛推出搶眼配色新品來吸引消費者的關注，然而CASIO旗下的BABY-G在近期上市的一款粉嫩珊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦