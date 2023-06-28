人氣插畫「方坊」快閃紅樓！攜手beanfun!推數位收藏卡

beanfun! 駐站人氣插畫家「方坊 Square Studio」的第一場快閃店，在西門紅樓16工房正式啟動！此次方坊除了攜手 beanfun! 推出西門快閃店限定數位收藏卡外，活動期間只要在方坊的貼文beanfun!社團置頂貼文留言「我要去方坊紅樓快閃店！」就有機會獲得方坊的限定周邊好禮。

文創品牌「方坊 Square Studio」由設計師Derek和營運夥伴Martin一起合作，在2019年時，Derek 創造出新的角色「喜寶、怒君、小哀、樂樂」成功引起女性粉絲關注，目前在IG上累積 3.5萬粉絲，在各電商平台銷售也率創佳績，讓方坊團隊相當興奮。

「方坊 Square Studio」近幾年在圖文產業逐漸打開知名度，陸續也獲得品牌聯名邀請，今年更是與知名保養品品牌合作推出虛擬代言人，由方坊為品牌打造全新的角色「K寶」。此外，今年起，方坊也受邀進駐社群平台 beanfun!，成為 beanfun! 「創作者神隊友」孵育計畫的插畫家之一。

方坊此次的快閃店除了推出限定的beanfun! 數位收藏卡，同時與保溫杯品牌WOKY及手機殼品牌犀牛盾也推出聯名商品，粉絲可在快閃店搶先購買。至於和 beanfun!合作的數位收藏卡，Derek表示，是以「喜寶、怒君、小哀、樂樂」到各地旅行的概念做發想，喜怒哀樂環遊世界的第一站，從台北出發，在西門町熱情歡迎來自世界各地的觀光客。