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泰勒絲火辣水晶裝、碧昂絲上下假手 驚人創意造舞台裝
登上眾人簇擁的演唱會舞台是一位歌手最高光的時刻，搶眼的演唱會的造型往往藉助設計師的大膽創意巧思。在美國舉辦時代巡迴演唱會（The Eras Tour）巡迴屢創紀錄的天后泰勒絲（Taylor Swift）傳說已經為美國帶來至少40億美元的經濟效益，不畏天氣變化的敬業演出大獲好評，日前更宣布明年初將到亞洲開唱。這位鄉村音樂天后在演唱會上穿著多套火辣又燦爛奪目的水晶馬甲連身衣，都是出自Atelier Versace 凡賽斯的高級訂製服，全身鑲滿漸層變色的水晶，勁歌熱舞令人目不轉睛。
另一位正在歐洲巡迴的美國天后碧昂絲（Beyoncé）《文藝復興世界巡迴演唱會》，浮誇到讓人目不轉睛的舞台造型一直備受討論，可以說是網羅了全球當今最具創意的設計師作為幕後團隊！至今引起最大話題的無疑是由Loewe創意總監Jonathan Anderson為她訂製的水晶緊身衣，熱愛玩弄視覺錯覺效果的Jonathan Anderson，在猶如裸身的水晶服上巧妙遮住重點部位的黑色手套和真正戴上黑色手套的手臂，讓人忍不住要多看一眼，確認一下到底哪隻才是真手！
有時候設計師的創意則是品牌大使的專屬福利。風靡全球的韓國天團防彈少年團（BTS）團員SUGA於今年成為Valentino品牌大使，近期展開個人世界巡迴演唱會「Agust D-DAY TOUR」的他，日前於首爾演出時，身穿由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli為他量身訂製的寬版西裝，展現獨樹一格的時尚魅力。Versace形象大使李宇春（Chris Lee）日前於上海登台演出時，身上一襲自上而下鑲滿金屬鉚釘漸變水晶的銀色平織連身褲裝，則是來自凡賽斯的高級訂製服。
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