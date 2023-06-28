台北250店限定！7-ELEVEN「莎拉沐Salad Mood」新登場

在追求健康飲食、夏日清爽口感的雙重影響下，沙拉成為許多消費者的首選。7-ELEVEN推出全新品牌「莎拉沐Salad Mood」，以「享受吃沙拉的好心情」讀音寓意為品牌概念，嚴選溫室水耕潔淨蔬菜，標竿精緻歐式料理手法，巧妙搭配各種時令蔬果、進口乾酪，並佐以特調歐風醬汁，植蔬減醣不僅營養均衡，多樣化食材更匯聚美味，讓味蕾恣意徜徉在蔬果自然滋味中。

「莎拉沐Salad Mood」全新品牌由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，品牌視覺設計展現大氣典雅的高質感氛圍，選色上以深淺綠色揉合傳遞餐點食材的鮮度概念，佐以浪漫優雅的紫色點綴，豐富色彩呼應獨具特色的沙拉食材，傳達「繽紛植感」生活品味。

「莎拉沐Salad Mood」首波兩款新商品「普羅旺斯風味乾酪火腿沙拉（售價139元）」、「芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉（售價159元）」搭配多樣化食材，使用以溫室水耕栽培的荷蘭頂級品種Salanova溫室萵苣、圓葉芝麻葉等共8種新鮮生菜完美調配，並佐以沙拉的靈魂調料義大利巴薩米克葡萄酒醋、100%義大利PURE橄欖油調製出清爽沙拉醬，每款沙拉均以3種主食搭配，宛若沙拉盛宴。

除了繽紛多彩食蔬，更輔以海陸食材創造味蕾驚喜。「普羅旺斯風味乾酪火腿沙拉」搭配使用德國櫸木煙燻的雞肉火腿、煙燻里肌肉、黑胡椒牛肉等食材，充滿櫸木香氣的肉品搭配特選乾酪組合出絕妙滋味；「芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉」選用鮮嫩烤智利銀鮭、彈牙鮮蝦與魷魚圈，以鮮甜海味襯出沙拉的細緻與清甜，傳遞不同層次的極致享受。