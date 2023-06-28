白天就快樂！新餐廳GinGin「台北最搶眼的咖啡小餐館」

「從白天就快樂」！這是新餐廳GinGin Coffee Company-XinYi的宗旨，店內主打數十件設計單椅、療癒系全日餐酒，業者說，小店要結合義大利80年代繽紛設計語彙：讓咖啡館不再那麼一成不變。

GinGin信義店於台北文昌街，是咖啡館，也是餐酒館，店內提供日夜都快樂療癒的全日餐酒，訴求「最搶眼的咖啡小餐館」，GinGin跳脫市場對咖啡廳樣貌的既定框架，除了提供消費者美好的餐飲體驗之外，也能親身體驗各種的「有趣」。

GinGin信義店以黃藍主色設計，加入大量義大利80年代設計語彙：金屬、玻璃、磁磚、塑料、怪奇造型，將色彩組合的豐富多樣性，放入日常感官體驗，每一次坐在不同單椅上，都成為與靈感不期而遇的美好時光。

大手筆投資之一，是少見的藍、橘、綠、黃等有色玻璃餐桌，搭配24件橫跨60年代至80年代色彩造型皆獨特的原版設計師椅款，再運用丹麥經典飛碟造型吊燈、太空年代桌燈點綴，日夜各具風格。GinGin信義店格外重視軟裝布置，也呼應所在地家具街的街區特質。

其中，一進門就看到的4張充滿氣勢的綠色Gaudi Armchairs，是義大利建築師Vico Magistretti於1971年設計的作品，擁有現代流線外型、扎實用料與舒適坐感等特質，顛覆對塑料椅的想像；同時，因為早已停產，目前在中古市場上價格水漲船高，在GinGin用餐就能舒服享受。

另一邊則是家具史上最暢銷的單椅Series 7 Chair，由丹麥建築師、工業設計巨擘Arne Jacobsen於1955年所設計，至今新品累積銷量已經超過700萬張，信義店裡的是1986年的珊瑚藍特殊色，全台僅有10張，其中兩張就在GinGin。

而外型圓滾滾、來自瑞士的Bruno Rey chair，則是瑞士家具史上最暢銷的單椅，瑞士工業設計師Bruno Rey於1971年設計的作品，結構厚實、座面寬大、外型可愛。其他還有義大利傳奇設計團體SuperStudio之作Franny Chair、丹麥最受歡迎的單椅Series 8000 Chair等。

GinGin的餐飲，主打「療癒系健康食物」。「豬排三明治」是招牌必點品項，最重要的靈魂是醃漬紫高麗菜，讓整份三明治清爽帶酸，很有記憶點。「明太子雞胸義大利麵」放入整塊雞胸、自製明太子蕃茄紅醬及能吸附更多醬汁的寬麵條，以油漬番茄、芝麻葉點綴，適合運動完補充蛋白質及碳水化合物。「牛排沙拉」取自牛肉塔可必備的「酪梨醬、莎莎醬、牛排」。還有非常費工的「醉雞涼麵」、美拍必備「整顆酪梨開放三明治」與「雙醬薯條」等多項主食小點。

飲品部分，義式咖啡選用瓜地馬拉單一產區的花神製作，並提供包括號稱全台北最好喝的「西西里咖啡」、「巧克力鮮奶的成年禮」、「液態提拉米蘇」、「金鳳李」等各式創意調飲及少量酒精選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

GinGin Coffee Company- XinYi 地址：台北市大安區文昌街274號（近捷運信義安和站） 電話：02-2700-8531 營業時間：每日10:00~21:00

GinGin提供現點現做的全日療癒餐飲。圖／GinGin提供

西西里咖啡，每份150元。圖／GinGin提供

Gaudi Armchairs。圖／GinGin提供

GinGin信義店於台北文昌街正式開幕，店內使用原版設計師單椅，並提供日夜都快樂療癒的全日餐酒。圖／GinGin提供