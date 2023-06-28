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慶祝創立77周年！雅詩蘭黛推7項服務 整個7月優惠超多
從1946年開始，雅詩蘭黛至今創立滿77周年，為慶祝77周年，雅詩蘭黛在7月，推出一系列活動，包括7種獨特服務，甚至為女性消費者端上免費護手服務，讓大家一起感受77周年的喜悅。雅詩蘭黛中，最有名的就是小棕瓶，更強調雅詩蘭黛夫人相信的「寵愛自己」，至今成為全球著名的保養美妝品牌。
整個7月，雅詩蘭黛特別設計出7大獨家服務，只要預約任一服務，包括訂製個人保養、眼周循環SPA、白金級肩頸舒壓按摩、白金級護手服務、完美眉型服務、美唇SPA服務、專業彩妝服務，就送美麗年輕7好禮，只要繳交500元預定金就能體驗，且12月底前完成體驗7項服務，且綁定LINE官方帳號，更可依消費累積之會員等級贈送專屬「美麗年輕會員認證好禮」。
7月只要消費任一正貨，達指定條件更享精緻贈禮，並在全台專櫃打造「歡慶77美麗年輕歡樂吧」，有機會抽中明星產品正貨，消費滿4,900元，送普天同慶6+1件禮，綁定會員且消費滿15,000元，送知名手工糕點品牌AUNT STELLA詩特莉「生日星願禮盒」。
7月期間，只要加入 雅詩蘭黛官方Line帳號測試「手部操勞指數」，即可免費獲得「白金護手服務兌換券」及驚喜好禮。
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