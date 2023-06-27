限時12天！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡「大杯同品項第2杯10元」
本周六（7月1日）就是第34屆金曲獎頒獎典禮，7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡已連續4年與金曲獎合作，共同迎向極致喝采，今年推出熱飲限定的全新設計限量金曲獎杯套，更於6月28日至7月9日連續12天舉辦CITY PRIMA精品咖啡大杯同品項第2杯10元優惠，特別推薦CITY PRIMA近期全新上市的「檸靜時光」及「橙香陽光」小農水果冰磚咖啡，上市5天銷售即突破10萬杯佳績，完美果香融合精品咖啡的極致風味引爆話題討論，同步加入優惠活動，邀請消費者一同以CITY PRIMA精品咖啡為金曲喝采。
此外，近年宅經濟當道，零接觸已成現今贈禮趨勢，7-ELEVEN CITY CAFE瞄準數位贈禮商機，跨界與「LINE禮物」合作，7月1日至7月20日以「用一杯禮物咖啡．在城市傳遞心意」為主題，邀請民眾於「LINE禮物」選購CITY CAFE中杯熱美式咖啡送禮，收禮者兌領後，送禮者即可額外獲贈一杯免費中熱美式咖啡，限量10萬組送完為止。
OPENPOINT「行動隨時取」同步於即日起至7月2日推出數位送禮活動，共有5款520元優惠組合，包含CITY CAFE大杯卡布奇諾咖啡14杯特價520元（現省250元），限量5萬組；CITY CAFE特大杯拿鐵11杯特價520元（現省250元），限量10萬組；CITY CAFE特大杯美式咖啡14杯特價520元（現省320元），限量10萬組；CITY TEA現萃茶經典純奶茶16杯特價520元（現省280元），限量3萬組；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯特價520元（現省230元），限量3萬組。購買指定案型再轉贈送禮給好友，可再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬指定優惠。（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶限指定門市兌領，會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPEN POINT App說明）
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