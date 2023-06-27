限時12天！7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡「大杯同品項第2杯10元」

本周六（7月1日）就是第34屆金曲獎頒獎典禮，7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡已連續4年與金曲獎合作，共同迎向極致喝采，今年推出熱飲限定的全新設計限量金曲獎杯套，更於6月28日至7月9日連續12天舉辦CITY PRIMA精品咖啡大杯同品項第2杯10元優惠，特別推薦CITY PRIMA近期全新上市的「檸靜時光」及「橙香陽光」小農水果冰磚咖啡，上市5天銷售即突破10萬杯佳績，完美果香融合精品咖啡的極致風味引爆話題討論，同步加入優惠活動，邀請消費者一同以CITY PRIMA精品咖啡為金曲喝采。

此外，近年宅經濟當道，零接觸已成現今贈禮趨勢，7-ELEVEN CITY CAFE瞄準數位贈禮商機，跨界與「LINE禮物」合作，7月1日至7月20日以「用一杯禮物咖啡．在城市傳遞心意」為主題，邀請民眾於「LINE禮物」選購CITY CAFE中杯熱美式咖啡送禮，收禮者兌領後，送禮者即可額外獲贈一杯免費中熱美式咖啡，限量10萬組送完為止。