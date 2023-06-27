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第一屆500碗／獲7碗奪魁 彰化「泉焢肉飯」實至名歸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化「泉焢肉飯」除了焢肉外，配菜及湯頭也十分受到歡迎。圖／楊語絃提供
彰化「泉焢肉飯」除了焢肉外，配菜及湯頭也十分受到歡迎。圖／楊語絃提供

第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」獲7碗奪魁，北門口肉圓奪3碗，另杉行碗粿、素珠芋丸、福成素食、彰化涼圓獲得2碗，彰化小吃出盡鋒頭。長期關注美食的「彰化生活美食」版主楊語絃說，彰化小吃經世代傳承，多樣而且很有特色，此次獲獎，實至名歸。

彰化爌肉飯遠近馳名，是在地人的常日小吃，令旅外遊子魂牽繫絆，也是外遊人朝聖的美食，黏著度高。因為彰化是傳統農業縣，農民必須早起耕作，因此扒上白飯配上爌肉，一天才有體力工作，很多人才知道「為什麼彰化人一早就在吃爌肉飯？」在彰化從早開始到午夜，24小時都有爌肉飯可吃，「泉焢肉飯」就是早場的爌肉飯，每天清晨7點開賣到中午。

有近90年歷史的阿泉爌肉飯，現由第3代經營，至今仍保有獨家滷味秘方，不鹹又順口，用的是溫體豬後腿，以滷汁現煮2到3個小時，憑著經驗控制火候，滷出的爌肉軟硬適中，不油膩，色澤又好看。為確保品質，一鍋賣完再推出一鍋，一點也不能打折扣，雖然常會讓顧客等候，但老饕們就是等得很值得。

像彰化縣一名知名的論壇人士，愛吃阿泉焢肉的「離緣」，即帶皮靠腹部的後腿肉，及帶筋的腳庫，肉質Q而不澀，再配上骨仔肉湯，可連扒好幾碗。泉焢肉飯古法滷製的鴨蛋，既Q又好吃，湯類是以大骨湯熬煮，特別甘甜爽口，新鮮的骨仔肉及蝦丸湯最受歡迎。

「泉焢肉飯」去年10月間，曾因整修內部，停了一周，讓彰化人崩潰，在恢復營業當天，一大早就趕去排隊，還有一對老夫婦從台北回來彰化，他說：「阿泉好吃，回彰化一定要來吃。」還有不少人打包回去。

「彰化生活美食」版主楊語絃，形容「泉焢肉飯」說，肉會好吃，細心處理絕對是省不了的關鍵，將精修下來的碎肉塊，會變成淋在青菜上的肉燥，據老饕說，肉賣完還有飯時，老闆會澆在白飯上，讓顧客一樣吃飽飽，美味的很呢！」

彰化縣長王惠美也十分稱讚彰化「泉焢肉」的美味。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美也十分稱讚彰化「泉焢肉」的美味。圖／彰化縣府提供
第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」憑藉一道肥瘦各半的招牌焢肉飯榮獲7碗奪冠。本報資料照片
第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」憑藉一道肥瘦各半的招牌焢肉飯榮獲7碗奪冠。本報資料照片
第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」憑藉一道肥瘦各半的招牌焢肉飯榮獲7碗奪冠。圖／楊語絃提供
第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」憑藉一道肥瘦各半的招牌焢肉飯榮獲7碗奪冠。圖／楊語絃提供
彰化排隊名店「泉焢肉飯」，每天一開門，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影
彰化排隊名店「泉焢肉飯」，每天一開門，顧客大排長龍。記者劉明岩／攝影

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