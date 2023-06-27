最潮辣媽蕾哈娜 挺孕肚拍男裝廣告秀LV新包

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）上週甫於巴黎男裝周上發表新任男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）接掌後的首個系列大秀；如今品牌釋出他所執掌設計的首場男裝系列廣告，由身懷六甲的流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）擔任主角，演繹全新Speedy包，並攜手好友北島圭三（Keizō Kitajima）和瑪汀西姆斯（Martine Syms）合作拍攝，反映出Pharrell Williams重新詮釋路易威登工坊的核心價值與未來在路易威登男裝系列的創意方向。

Speedy包是路易威登的經典，也是菲董最早擁有的精品包款之一，別具意義。加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）在1930年創立時設計的經典Speedy皮革旅行包，因是適逢交通工具革命期間，最初稱為Express，源於當代對速度和汽車的迷戀。1959年重新推出的Monogram Canvas，則已經開始散發都會氣息，受到當時的時尚偶像奧黛麗赫本 (Audrey Hepburn) 等明星的注意；品牌更於1965年，應奧黛麗赫本要求推出適合個子嬌小的她使用的小型Speedy包，這款設計從此成為經典。