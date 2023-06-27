快訊

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

11年前黑澀會美眉上節目揭「黑人一行為」 小S直呼：不覺得很噁嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最潮辣媽蕾哈娜 挺孕肚拍男裝廣告秀LV新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供
由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）上週甫於巴黎男裝周上發表新任男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）接掌後的首個系列大秀；如今品牌釋出他所執掌設計的首場男裝系列廣告，由身懷六甲的流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）擔任主角，演繹全新Speedy包，並攜手好友北島圭三（Keizō Kitajima）和瑪汀西姆斯（Martine Syms）合作拍攝，反映出Pharrell Williams重新詮釋路易威登工坊的核心價值與未來在路易威登男裝系列的創意方向。

Speedy包是路易威登的經典，也是菲董最早擁有的精品包款之一，別具意義。加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）在1930年創立時設計的經典Speedy皮革旅行包，因是適逢交通工具革命期間，最初稱為Express，源於當代對速度和汽車的迷戀。1959年重新推出的Monogram Canvas，則已經開始散發都會氣息，受到當時的時尚偶像奧黛麗赫本 (Audrey Hepburn) 等明星的注意；品牌更於1965年，應奧黛麗赫本要求推出適合個子嬌小的她使用的小型Speedy包，這款設計從此成為經典。

由如今在Pharrell Williams的創意發想下全新演繹的Speedy包款，設計靈感源於大都會核心：紐約曼哈頓下城的運河街。「我想為各行各業的人士設計一款日常使用的經典包，」Pharrell將運河街的多元能量和喧囂心態的文化融入包包的設計，並注重耐磨性和順應性：全新Speedy包保留經典的梯形線條包身，但採用了柔軟的粒面小牛皮製作，內襯最優質的小羊皮，因此包身不再那麼硬挺，讓使用者可以搭配日常穿著和手拿姿勢收起折疊底部；上面裝飾的Monogram圖紋則是以絲網印刷工藝製作，擁有幾乎是手工繪製的模糊效果，提供多種顏色選擇。

由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供
由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供
由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供
由蕾哈娜演繹的路易威登2024春夏形象廣告，聚焦重新演繹的經典Speedy包。圖／路易威登提供

品牌 LV 廣告

延伸閱讀

超越言語、自靈魂湧現的感動喜悅 LV X 「菲董」2024春夏男裝秀 時尚佈道

菲董首場LV時裝秀 從Jay Z、碧昂絲、蕾哈娜到藝術家KAWS 好友圈火力大閱兵！

演藝圈超有錢大咖 蕾哈娜等財產破10億 最富有竟是他！

卸貨倒數！蘿莉塔挺孕肚曝結婚進度：現在還單身

相關新聞

今夏百貨最美空間展 新光三越攜手藝術家陳普共創「夜光森林」

以實際行動長期支持台灣在地藝術家、將美學融入百貨空間的新光三越，今夏藝術空間展攜手知名藝術家陳普Pu Chen，以夏日大...

第一屆500碗／獲7碗奪魁 彰化「泉焢肉飯」實至名歸

第一屆「500」碗比賽，全台共有441間小吃入選，彰化「泉焢肉飯」獲7碗奪魁，北門口肉圓奪3碗，另杉行碗粿、素珠芋丸、福...

第一屆500碗／「福德涼麵」獲頒「Uber Eats優食獎」　眾多得獎台灣小吃店家都能點

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，本屆合作夥伴Uber...

最潮辣媽蕾哈娜 挺孕肚拍男裝廣告秀LV新包

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）上週甫於巴黎男裝周上發表新任男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharre...

曾愷玹戴上億蕭邦珠寶就怕跌倒 秀天后偶像的設計圓夢

坎城影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard），自1998年開始贊助這項影壇盛事之外，更為登上紅毯的電影明星打造各式各樣華麗...

第一屆500碗／「美味堂」人氣油雞系列獲頒「全聯在家好食獎」　輕鬆享用好滋味

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，現場也頒發特別獎「全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦