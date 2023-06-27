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曾愷玹戴上億蕭邦珠寶就怕跌倒 秀天后偶像的設計圓夢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列瑪麗亞凱莉鑽石項鍊、蝴蝶造型鑽戒、鑽石耳環。記者沈昱嘉／攝影
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列瑪麗亞凱莉鑽石項鍊、蝴蝶造型鑽戒、鑽石耳環。記者沈昱嘉／攝影

坎城影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard），自1998年開始贊助這項影壇盛事之外，更為登上紅毯的電影明星打造各式各樣華麗奪目的珠寶作品；是以，今年唯一一度的頂級珠寶暨腕表展聚焦電影藝術，以Chopard loves Cinema為主題，自6月29日起至7月1日止，於台北萬豪酒店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會（採預約制），展出共106件、總價超過10億元的頂級珠寶，其中包括5月甫於坎城亮相的最新力作，也是歷來最多全球唯一、獨一無二之作的盛展。女星曾愷玹特地現身，演繹這次由她的偶像、流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）配戴過、以及與蕭邦合作設計的珠寶。

曾愷玹以一套黑金色禮服搭配瑪麗亞凱莉與蕭邦合作設計的蝴蝶造型鑽石項鍊，「蝴蝶不僅是瑪麗亞凱莉的經典歌曲，也代表蛻變重生」所搭配的蝴蝶造型鑽戒，連觸角都鑲滿粉鑽，做工精緻細膩，「蕭邦每件作品都像藝術品一樣！」接著她換上一套深藍色紗裙禮服，配戴價值上億的一條帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊，除了主石重達34.63克拉，更配襯了將近300顆的同色碧璽，全部產自莫三比克；曾愷玹笑說這是她戴過最貴重的珠寶，很怕跌倒。不過今天兩套珠寶對於金牛座的她來說都偏貴重，她表示還是最喜歡腕表，「每天都可以戴、每天都可以看到！」

由蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）創意發想的頂級珠寶Red Carpet系列，是以精湛工藝和優質寶石專為登上紅地毯的巨星打造的奢華之作。今年來台展出的作品中包作最新以「愛與和平」（Peace and Love）為題的吊墜長項鍊，大膽匯聚各色繽紛絢麗的橄欖石、沙弗萊石、彩色碧璽、石榴石、藍寶石、紫水晶等各色華麗寶石，綻放出一朵朵繽紛絢麗的花朵，組成象徵和平的圖騰；另一款由彩色寶石組成漸層彩虹色調的愛心項鍊，採用蕭邦最富盛名的爪鑲技術鑲嵌而成，創造出縷空特有的精緻細節與輕盈氛圍。

祖母綠鑽石套組亦是獨一無二之作，Y字型項鍊鑲嵌8顆近50克拉的濃豔祖母綠寶石、耳環則點綴4顆共約19克拉的梨形切割祖母綠寶石，鑽石猶如環繞祖母綠周圍的蕾絲圖騰，配戴起來饒富宮廷氣息。設計古典優雅的藍寶石鑽石套組，以共3層的結構組成，共鑲嵌上百克拉皇家藍色澤的深邃藍寶石，配戴起來猶如浪花般層層堆疊、氣勢十足。另一組以古印度帝國為靈感的項鍊，則大量運用金雕、圓形、扇形、水滴形等幾何元素，配色大膽鮮明。

此次也有多款動物系列的新品首次來台，俏皮活潑的姿態展現的是蕭邦天馬行空的源源創意和極致的珠寶工藝。電影《獅子王》中的靈動可愛的辛巴，以深淺不同色澤的黃鑽和白鑽精心鑲嵌在立體的獅身與獅首上；鸚鵡顏色繽紛鮮豔的羽毛是以琺瑯製作而成，簇擁著中央一顆21.86克拉的蛋面切割綠松石，而猴子造型戒指則由4隻充滿活力的小猴子圍繞一顆24.46克拉祖母綠寶石，俏皮又有趣。

此次也首度來台一件價值上千萬的海龜主題頂級珠寶表，腕表結合Happy Sport的滑動鑽石概念與L´HEURE DU DIAMANT的表圈爪鑲鑽石工藝，表盤以珍珠母貝和蛋白石拼接鑲嵌成瑰麗動人的海底世界，點綴金砂石龜殼的海龜與3顆梨形切割的鑽石悠遊滑動其上。為了能鑑賞到梨形鑽石（一般Happy Sport的滑動鑽石都是圓形明亮式切割鑽石）漫舞旋轉的璀璨光芒，蕭邦也在技術上創新突破，在兩片藍寶石水晶玻璃內注入獨門的透明液體，使鑽石能緩慢流動、綻放光芒。海龜腕表全球限量8只，此為編號8號。

模特兒演繹蕭邦高級珠寶系列作品。記者沈昱嘉／攝影
模特兒演繹蕭邦高級珠寶系列作品。記者沈昱嘉／攝影
獨一無二之作，頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅色剛玉，4,994萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅色剛玉，4,994萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌1顆34.63克拉三角形切割帕拉伊巴碧璽，222顆梨形切割鑽石共31.56克拉，281顆梨形切割帕拉伊巴碧璽共35.77克拉、鑽石，1億1,532萬元。圖／蕭邦提供
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頂級珠寶系列耳環，18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅剛玉，548萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列耳環，18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅剛玉，548萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列猴子戒指，符合倫理道德標準18K黃金與玫瑰金鑲嵌1顆24.46克拉祖母綠、石榴石、沙弗萊石、棕色鑽石與虎眼石，1,699萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列猴子戒指，符合倫理道德標準18K黃金與玫瑰金鑲嵌1顆24.46克拉祖母綠、石榴石、沙弗萊石、棕色鑽石與虎眼石，1,699萬元。圖／蕭邦提供
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列瑪麗亞凱莉鑽石項鍊、蝴蝶造型鑽戒、鑽石耳環。記者沈昱嘉／攝影
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列瑪麗亞凱莉鑽石項鍊、蝴蝶造型鑽戒、鑽石耳環。記者沈昱嘉／攝影
頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金與鈦金項鍊鑲嵌橄欖石、磷灰石、沙弗萊石、紅色碧璽、石榴石、藍寶石、紫水晶，1,100萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K白金與鈦金項鍊鑲嵌橄欖石、磷灰石、沙弗萊石、紅色碧璽、石榴石、藍寶石、紫水晶，1,100萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，頂級珠寶系列戒指，18K白金鑲嵌6顆總重23.38克拉梨形切割鑽石、粉色鑽石、鑽石，2,207萬元。圖／蕭邦提供
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獨一無二之作，頂級珠寶系列項鍊（套組含耳環），符合倫理道德標準18K白金鑲嵌、鑽石、祖母綠，8,505萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，頂級珠寶系列項鍊（套組含耳環），符合倫理道德標準18K白金鑲嵌、鑽石、祖母綠，8,505萬元。圖／蕭邦提供
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列價值上億元的帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊、配L´HEURE DU DIAMANT綠松石面鑽表與紫色尖晶石鑽戒。記者沈昱嘉／攝影
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列價值上億元的帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊、配L´HEURE DU DIAMANT綠松石面鑽表與紫色尖晶石鑽戒。記者沈昱嘉／攝影
獨一無二之作，Mariah Carey瑪麗亞凱莉項鍊，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌66顆玫瑰式切割愛心鑽石共50.26克拉、鑽石，5,377萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，Mariah Carey瑪麗亞凱莉項鍊，符合倫理道德標準18K白金鑲嵌66顆玫瑰式切割愛心鑽石共50.26克拉、鑽石，5,377萬元。圖／蕭邦提供
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列價值上億元的帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊、配L´HEURE DU DIAMANT綠松石面鑽表與紫色尖晶石鑽戒。記者沈昱嘉／攝影
女星曾愷玹配戴蕭邦高級珠寶系列價值上億元的帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊、配L´HEURE DU DIAMANT綠松石面鑽表與紫色尖晶石鑽戒。記者沈昱嘉／攝影
獨一無二之作，頂級珠寶戒指，18K白金鑲嵌1顆12.649克拉枕型紫色尖晶石、鑽石，610萬元。圖／蕭邦提供
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獨一無二之作，頂級珠寶系列列耳環，18K白金鑲嵌鑽石，434萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作，頂級珠寶系列列耳環，18K白金鑲嵌鑽石，434萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列鸚鵡戒指，符合倫理道德標準18K白金與鈦金鑲嵌1顆21.86克拉綠松石、藍寶石，261萬7,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列鸚鵡戒指，符合倫理道德標準18K白金與鈦金鑲嵌1顆21.86克拉綠松石、藍寶石，261萬7,000元。圖／蕭邦提供
L´HEURE DU DIAMANT系列18K白金鑲鑽腕表配綠松石表盤、自動上鍊機芯，220萬9,000元。圖／蕭邦提供
L´HEURE DU DIAMANT系列18K白金鑲鑽腕表配綠松石表盤、自動上鍊機芯，220萬9,000元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌彩色剛玉、鑽石，852萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列項鍊，符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲嵌彩色剛玉、鑽石，852萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列海龜腕表，40毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲鑽表殼、配3顆滑動鑽石與1隻鑲嵌砂金石和0.17克拉鑽石的滑動海龜，蕭邦LUC自動上鍊機芯Chopard 96.23-L，限量8枚，1142萬6,000元。圖／蕭邦提供
動物世界系列海龜腕表，40毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲鑽表殼、配3顆滑動鑽石與1隻鑲嵌砂金石和0.17克拉鑽石的滑動海龜，蕭邦LUC自動上鍊機芯Chopard 96.23-L，限量8枚，1142萬6,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 腕表

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