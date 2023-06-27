曾愷玹戴上億蕭邦珠寶就怕跌倒 秀天后偶像的設計圓夢

坎城影展官方合作夥伴蕭邦（Chopard），自1998年開始贊助這項影壇盛事之外，更為登上紅毯的電影明星打造各式各樣華麗奪目的珠寶作品；是以，今年唯一一度的頂級珠寶暨腕表展聚焦電影藝術，以Chopard loves Cinema為主題，自6月29日起至7月1日止，於台北萬豪酒店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會（採預約制），展出共106件、總價超過10億元的頂級珠寶，其中包括5月甫於坎城亮相的最新力作，也是歷來最多全球唯一、獨一無二之作的盛展。女星曾愷玹特地現身，演繹這次由她的偶像、流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）配戴過、以及與蕭邦合作設計的珠寶。

曾愷玹以一套黑金色禮服搭配瑪麗亞凱莉與蕭邦合作設計的蝴蝶造型鑽石項鍊，「蝴蝶不僅是瑪麗亞凱莉的經典歌曲，也代表蛻變重生」所搭配的蝴蝶造型鑽戒，連觸角都鑲滿粉鑽，做工精緻細膩，「蕭邦每件作品都像藝術品一樣！」接著她換上一套深藍色紗裙禮服，配戴價值上億的一條帕拉伊巴色碧璽鑽石項鍊，除了主石重達34.63克拉，更配襯了將近300顆的同色碧璽，全部產自莫三比克；曾愷玹笑說這是她戴過最貴重的珠寶，很怕跌倒。不過今天兩套珠寶對於金牛座的她來說都偏貴重，她表示還是最喜歡腕表，「每天都可以戴、每天都可以看到！」

由蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）創意發想的頂級珠寶Red Carpet系列，是以精湛工藝和優質寶石專為登上紅地毯的巨星打造的奢華之作。今年來台展出的作品中包作最新以「愛與和平」（Peace and Love）為題的吊墜長項鍊，大膽匯聚各色繽紛絢麗的橄欖石、沙弗萊石、彩色碧璽、石榴石、藍寶石、紫水晶等各色華麗寶石，綻放出一朵朵繽紛絢麗的花朵，組成象徵和平的圖騰；另一款由彩色寶石組成漸層彩虹色調的愛心項鍊，採用蕭邦最富盛名的爪鑲技術鑲嵌而成，創造出縷空特有的精緻細節與輕盈氛圍。

祖母綠鑽石套組亦是獨一無二之作，Y字型項鍊鑲嵌8顆近50克拉的濃豔祖母綠寶石、耳環則點綴4顆共約19克拉的梨形切割祖母綠寶石，鑽石猶如環繞祖母綠周圍的蕾絲圖騰，配戴起來饒富宮廷氣息。設計古典優雅的藍寶石鑽石套組，以共3層的結構組成，共鑲嵌上百克拉皇家藍色澤的深邃藍寶石，配戴起來猶如浪花般層層堆疊、氣勢十足。另一組以古印度帝國為靈感的項鍊，則大量運用金雕、圓形、扇形、水滴形等幾何元素，配色大膽鮮明。

此次也有多款動物系列的新品首次來台，俏皮活潑的姿態展現的是蕭邦天馬行空的源源創意和極致的珠寶工藝。電影《獅子王》中的靈動可愛的辛巴，以深淺不同色澤的黃鑽和白鑽精心鑲嵌在立體的獅身與獅首上；鸚鵡顏色繽紛鮮豔的羽毛是以琺瑯製作而成，簇擁著中央一顆21.86克拉的蛋面切割綠松石，而猴子造型戒指則由4隻充滿活力的小猴子圍繞一顆24.46克拉祖母綠寶石，俏皮又有趣。