Le Mans Classic 100周年紀念！這表款保證要「排隊」

過去的時光不總是懷舊，更有不隨時代更迭、歷久彌新的美。第11屆、兩年一度的「利曼經典賽」（Le Mans Classic）將在六月底展開，預計將有超過8,500輛賽車展出、1,000位賽車手參與，以慶祝「利曼24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）的100周年。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE同時推出一只限量150只的RM 72-01 Le Mans Classic腕表，承繼對精密機械的熱愛，並展現當代的技術力與速度美學的二合為一。

全長13.626公里的利曼賽道上，賽事將由白晝邁入晨昏、最後重新迎向白晝。然而參與「利曼經典賽」有一項特殊限制：參與的賽車必須是曾在1923年到1981年參加過利曼大賽的同型車種，而實際參與「利曼經典賽」的賽車則將分成GRID1至GRID6合共六組、也代表從1923至1981年的六個黃金年代，分組較勁。而在賽道場邊，同時還將有來自全世界30個不同國家、150間參展商的超過1,000名車手聚集於此，分享對於骨董賽車的熱情。值得一提的是：本屆還將有Little Big Mans、專為兒童舉辦的傳統賽事，以及法國復古車協會（French Federation of Vintage Cars）重現24輛曾參加第一屆耐力賽的經典賽車如Amilcar、賓利（Bentley）、Delage、Lorraine-Dietrich與Salmson。

而一向與賽車運動緊密合作的RICHARD MILLE不僅與利曼經典賽從2002年開始合作，並從2008年開始，為每一屆賽事採用賽事顏色設計特別版腕表。而2023年、第11屆「利曼經典賽」的聯名款、RM 72-01 LMC腕表則採用綠色與白色的Quartz TPT®石英纖維為表款材質，並搭配品牌自製的CRMC1飛返計時碼表機芯；值得一提的是，「利曼經典賽」原本為兩年一屆，但因為「利曼24小時耐力賽」的100周年，所以今年持續舉行；同時RM 72-01過往也曾推出其他材質、但為非限量生產，本次的RM 72-01 LMC腕表則為首次運用雙色彩、限量150只，因此格外具備收藏話題。

由於2023年的賽事顏色以白、綠為主，RM 72-01 LMC款腕表的面盤中也夾雜混合使用了白、綠二色，並在分鐘刻度、數字、指針前緣以橘、紅二色點綴，賦予對賽車的熱情。38.40乘47.34毫米的面盤內，三點鐘方向有著以指示日期設定、上鍊、調整時間等不同狀態的功能指示器，七點鐘方向則為兩位數獨立的半瞬跳大日期視窗，最後11點鐘方向則是大會經典視覺：Le Mans字樣、以及白綠雙色的賽車棋盤方格樣式。