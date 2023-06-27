誠品西門店7月一日限定變身「24小時漫畫主題書店」

誠品「24X24燦爛相傳」各店巡迴不打烊計畫，7/8來到西門町誠品生活西門店，首度24小時不打烊的3樓書店化身為「漫畫主題書店」，邀請獨立漫畫店「Mangasick漫畫私倉」進駐分享各式獨立出版台灣原創漫畫作品，「宅邦戰隊」則帶來動漫選曲與電玩配樂Live音樂表演，還有多場「御宅相談室」漫畫主題講座，豐富的內容，漫畫迷不要錯過。

誠品生活西門店、武昌店7/7-7/9限時推出的「夏趴潮玩祭」，除了西門店3F書店化身24小時「漫畫主題書店」，也邀請台灣首位獲選西班牙「談論藝術」藝術村駐村漫畫家曾耀慶、小說家朱嘉漢、漫畫家盧卡斯等創作人現身分享，即日起還有以刺青藝術聞名的日本藝術家ILLSYNAPSE首次登台舉辦海外個展，展出各式畫作、陶藝及玩具等逾30件作品。

7/8下午16:00起連續4小時嘻哈音樂不間斷，由DJ「DJ Roman」打頭陣，以及「大嘻哈時代2」人稱「小李英宏」的王水源以及性感港都小子「FRαNKIE阿法」，帶來本土文化與嘻哈潮流結合的詮釋；還有創作型歌手方立維以及剛發片的台南饒舌團體「榕幫」，帶來獨具特色的嘻哈創作。

活動期間精選IZZUE-ARMY、PORTER INTERNATIONAL、Roots等品牌6折起；限時3天單日消費滿5,000元即送1,000元、當日累計消費滿3,600元享升等金卡會員；境外旅客當日累計消費滿6,000元再贈PORTER INTERNATIONAL頸掛零錢包一個。

南台灣7/15由誠品生活駁二店書店接棒24小時營業，邀請資深音樂人羅大佑與感傷唱片行主理人游璨賓，分享海港意象選樂；知名樂團滅火器以及地方刊物《大雄誌》總編輯王倚祈，暢談創作與城市的連結與高雄在地龐克音樂精神，此外，還有駁二夜間主題市集、創作人沙龍講座、鹽埕街區晨間走讀、音樂演出等活動。