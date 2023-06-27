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誠品西門店7月一日限定變身「24小時漫畫主題書店」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品生活西門店3F書店7/8(六)將化身24小時不打烊漫畫主題書店。圖／誠品提供
誠品生活西門店3F書店7/8(六)將化身24小時不打烊漫畫主題書店。圖／誠品提供

誠品「24X24燦爛相傳」各店巡迴不打烊計畫，7/8來到西門町誠品生活西門店，首度24小時不打烊的3樓書店化身為「漫畫主題書店」，邀請獨立漫畫店「Mangasick漫畫私倉」進駐分享各式獨立出版台灣原創漫畫作品，「宅邦戰隊」則帶來動漫選曲與電玩配樂Live音樂表演，還有多場「御宅相談室」漫畫主題講座，豐富的內容，漫畫迷不要錯過。

誠品生活西門店、武昌店7/7-7/9限時推出的「夏趴潮玩祭」，除了西門店3F書店化身24小時「漫畫主題書店」，也邀請台灣首位獲選西班牙「談論藝術」藝術村駐村漫畫家曾耀慶、小說家朱嘉漢、漫畫家盧卡斯等創作人現身分享，即日起還有以刺青藝術聞名的日本藝術家ILLSYNAPSE首次登台舉辦海外個展，展出各式畫作、陶藝及玩具等逾30件作品。

7/8下午16:00起連續4小時嘻哈音樂不間斷，由DJ「DJ Roman」打頭陣，以及「大嘻哈時代2」人稱「小李英宏」的王水源以及性感港都小子「FRαNKIE阿法」，帶來本土文化與嘻哈潮流結合的詮釋；還有創作型歌手方立維以及剛發片的台南饒舌團體「榕幫」，帶來獨具特色的嘻哈創作。

活動期間精選IZZUE-ARMY、PORTER INTERNATIONAL、Roots等品牌6折起；限時3天單日消費滿5,000元即送1,000元、當日累計消費滿3,600元享升等金卡會員；境外旅客當日累計消費滿6,000元再贈PORTER INTERNATIONAL頸掛零錢包一個。

南台灣7/15由誠品生活駁二店書店接棒24小時營業，邀請資深音樂人羅大佑與感傷唱片行主理人游璨賓，分享海港意象選樂；知名樂團滅火器以及地方刊物《大雄誌》總編輯王倚祈，暢談創作與城市的連結與高雄在地龐克音樂精神，此外，還有駁二夜間主題市集、創作人沙龍講座、鹽埕街區晨間走讀、音樂演出等活動。

誠品書店屏東縣立圖書館總館主題店將於7/22 24小時不打烊，規畫千禧公園夜間生態探索、自然主題桌遊互動、生態電影放映等，圖書館1樓閱覽室也首次24小時開放。誠品生活時光板橋三民店，7/29推出一日限定不打烊書店，推出彩繪糖霜餅乾、旅行時光講座與風格下午茶體驗、親子故事旅行趣等活動，並提供TEA ROOM晨間美式咖啡HAPPY HOUR無限暢飲。

誠品生活西門店3F書店7/8將變身4小時不打烊漫畫主題書店，邀請獨立漫畫店「Mangasick漫畫私倉」進駐分享各式獨立出版台灣原創漫畫作品。圖／誠品提供
誠品生活西門店3F書店7/8將變身4小時不打烊漫畫主題書店，邀請獨立漫畫店「Mangasick漫畫私倉」進駐分享各式獨立出版台灣原創漫畫作品。圖／誠品提供
圖誠品生活西門店3F書店7/8 24小時不打烊，邀請「宅邦戰隊」帶來動漫選曲與電玩配樂Live音樂表演。圖／誠品提供
圖誠品生活西門店3F書店7/8 24小時不打烊，邀請「宅邦戰隊」帶來動漫選曲與電玩配樂Live音樂表演。圖／誠品提供
誠品生活武昌店7/8至7/9在1F戶外廣場推出「夏趴潮玩祭」，同步有6家街邊小吃快閃。圖／誠品提供
誠品生活武昌店7/8至7/9在1F戶外廣場推出「夏趴潮玩祭」，同步有6家街邊小吃快閃。圖／誠品提供
誠品生活駁二店7/15首次24小時不打烊，將有限定主題市集、創作人沙龍講座、鹽埕街區晨間走讀、音樂演出等活動。圖／誠品提供
誠品生活駁二店7/15首次24小時不打烊，將有限定主題市集、創作人沙龍講座、鹽埕街區晨間走讀、音樂演出等活動。圖／誠品提供
誠品生活駁二店7/15書店24小時不打烊，邀請資深音樂人羅大佑與感傷唱片行主理人游璨賓分享海港意象選樂。圖／誠品提供
誠品生活駁二店7/15書店24小時不打烊，邀請資深音樂人羅大佑與感傷唱片行主理人游璨賓分享海港意象選樂。圖／誠品提供
誠品生活時光板橋三民店，7/29首次24小時不打烊。圖／誠品提供
誠品生活時光板橋三民店，7/29首次24小時不打烊。圖／誠品提供

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