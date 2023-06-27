香港迪士尼全新夜間大秀華麗登場 結合燈光、水柱、音樂視覺聽覺都驚艷

迎接盛夏，香港迪士尼樂園度假區夏日限定活動6月底熱力登場，推出多檔精采活動、最新周邊商品，可以欣賞煥然一新的「奇妙夢想城堡」夜間表演，近距離與大家最喜愛的米奇與好友、達菲與好友見面，加入「奇妙唱遊大冒險」音樂表演盡情大笑，在美國小鎮大街的「Pixar水花大街派對」玩水狂歡，或是入住香港迪士尼樂園度假區酒店，將奇妙體驗無限延伸，邀請台灣的大玩家們盡情釋放活力，為全家大小帶來不一樣的旅遊假期！

香港迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡秀—「迪士尼星夢光影之旅」驚艷遊客視聽覺。 圖片來源/香港迪士尼樂園 提供

迪士尼星夢光影之旅 6人生章節觸動人心



香港迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡秀—「迪士尼星夢光影之旅」，為奇妙夢想城堡賦予新生命，呈現出城堡更多從未見過的面貌。長約20分鐘的多媒體光影表演，以迪士尼經典故事與注入全新編排的經典樂章，帶領遊客品味觸動心靈的生命旅程。魔法般的立體光雕投影技術貫穿整場表演，投放匯聚近40個迪士尼及皮克斯經典故事中難忘的片段，與大約 150位迪士尼朋友在光影中聯系一起，結合交織投射的激光與燈光、此起彼伏地舞動的水柱、璀璨奪目的煙花與煙火效果、配合重新編制的迪士尼音樂與旋律，讓遊客們彷彿置身在迪士尼經典故事的奇妙歷程中！

「迪士尼星夢光影之旅」分為六個人生的重要章節，從「序章」開始、接著展開「第一章：誕生之時」、「第二章：無憂之時」、「第三章：蛻變之時」、「第四章：永恒之時」、「第五章：考驗之時」、「第六章：懷緬之時」到「最終章：活在當下 時刻銘記」，城堡從最初化身為一座精雕細琢的華麗鐘樓，或變成溫暖明亮的搖籃，或化成閃爍銀河，搭配水幕與光影，逐一演繹出不同的人生階段與溫馨動人的動畫片段。

香港迪士尼樂園「迪士尼星夢光影之旅」打造「Love the Memory」原創歌曲，撼動每位來園遊客心弦。 圖片來源/香港迪士尼樂園 提供

“Love the Memory"原創歌曲 會說故事的音樂



這場新編製的夜間城堡秀也打造了全新原創音樂，讓遊客的情感隨音樂而起伏，撼動心弦。特意為表演創作的「Love the Memory」原創歌曲，鼓勵遊客去歡慶生命每個時刻，活在當下。在這個變幻無常的世界中，提醒大家要時刻欣賞和感謝家人和身邊摯愛，懷緬並珍重快樂時刻，並對未來抱有希望及期待。

節省等候時間 尊榮專屬的奇妙體驗



奇妙無比的夜間城堡表演，可購買「迪士尼尊享卡」，享盡8項指定熱門遊樂設施快速通行，以及包括全新「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡表演與2項指定人氣娛樂表演之優先入場或於預留位置觀賞，節省提早到場等候的時間。園區內大冒險家餐廳推出「冒險家半自助晚餐」，菜單以亨利爵士從世界各地的遊歷為靈感，將來自不同國家的精致食材華麗上桌。遊客能在享受完美食後拿著以夜間表演為主題的星閃特飲系列打打卡，並於城堡廣場的預留觀賞專區欣賞「迪士尼星夢光影之旅」。

入住度假區酒店 延續奇妙旅程



入住迪士尼主題酒店，圓滿暢遊迪士尼世界的度假體驗。 圖片來源/香港迪士尼樂園 提供 入住酒店期間，可於酒店餐廳享用以你最喜愛的迪士尼與皮克斯好友為造型的招牌菜式，迪士尼朋友更會不時於餐廳驚喜現身，與大家見面，一起開心自拍。另外還包括免費穿梭巴士、商品快遞服務、於指定樂園入口快速入園等，讓遊客輕鬆享受香港迪士尼圓滿的度假體驗！

樂園及酒店套裝行程限時優惠 即刻展開奇妙夏日假期！



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有關香港迪士尼樂園度假區

香港迪士尼樂園度假區為不同國籍及年齡的賓客呈獻難忘且獨一無二的迪士尼奇妙體驗。賓客可以在這個奇妙王國裡置身喜愛的迪士尼故事中，在七個不同園區可盡情探索，親身享受各種獨有的得獎遊樂設施及娛樂體驗。賓客更可入住華麗又舒適的迪士尼主題酒店，令旅程更加完美。香港迪士尼樂園全心投入服務香港社區，致力傳揚樂園的奇妙歡樂。樂園透過不同層面的社區服務，關愛社會上有需要人士和家庭，啓發兒童和青少年的創意，更推動環境保護及健康生活。

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樂園手機應用程式現提供樂園最新資訊，包括樂園營運時間及娛樂節目表演時間，更可於樂園內使用GPS 導航地圖，迅速找出身處位置及鄰近設施；或一鍵接通度假區內的餐廳，預留座位享用佳餚；甚至即時查看遊樂設施的輪候時間。而「奇妙處處通」會員亦可隨時查看會員卡不適用日子及會員尊享禮遇，與親朋好友更盡情投入香港迪士尼樂園的奇妙體驗。

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