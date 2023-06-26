SOGO年中慶台北店全館滿5000送300 國際精品同享滿額回饋

物價頻漲的年代，購物更要挑對時間下手。遠東SOGO台北店剛結束端午連假的人潮、業績雙爆發，緊接著年中慶6/27起至7/9登場，除了全館流行服飾5折起，並攜手7大銀行推出「快樂金喜刷」最高享10%回饋，此外全館各業種與精品皆享滿額回饋，同時各樓面再加碼滿額禮，而忠孝館深受主顧客歡迎的「夏日和風祭」，也將與年中慶同日展開。

年中慶期間，SOGO台北店全館包括化妝品、香氛、男女服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種累計滿5,000元送300元電子抵用券；家電、黃金、珠寶、鐘表區、Meissen、SOCIE累計滿1萬元送500元；國際精品、珠寶與忠孝館12樓和風祭工藝品區累計滿2萬送1,000元；到復興館買國際精品也能賺回饋，愛馬仕、路易威登及指定精品累積滿30,000元送900元電子抵用券。各樓面滿額還有加碼送SOGO禮券、樓面抵用券、各式家用好禮。

忠孝館4樓服飾區、珠寶區完成近20年來最大幅度的升級改裝，將天花板，地板等公共區域及品牌店鋪形象，全面升級Reopen，滿足無齡世代女性在服裝與珠寶飾品的挑選穿搭。首次迎來百年珠寶世家、珍珠之王MIKIMOTO，適逢品牌130周年慶，推出全新概念店，並帶來獨家V Code系列，另一新進駐品牌皇宣緣將發表手作創意精品翡翠，SOGO預計，改裝後將帶動20%成長動能。

復興館8樓3C家電樓層也完成大改裝，除了3C旗艦店型再升級，同時引進JAB德國頂級家具家飾床具，並以多樣主題式打造全新家電概念店，帶來煥然一新的購物體驗。慶祝8樓Reopen將送出日本機票，於7/9前憑SOGO App內快樂購卡於8樓指定櫃位單筆消費滿8,000元即可參加抽獎，有機會抽中「星宇航空日本不限點雙人來回機票」。