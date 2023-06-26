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韓韶禧新喜訊！同門昆凌成法珠寶全球大使 七月巴黎見

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Serpent Bohème系列戒指，黃金750、鑲嵌鑽石，46萬8,000元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列戒指，黃金750、鑲嵌鑽石，46萬8,000元。圖／Boucheron提供

重量級消息！韓韶禧有喜訊嘍！一向時常受到精品品喜愛的韓韶禧，最新消息是：已經成為法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的全球品牌大使嘍！

1994年出生的韓韶禧，又以《夫妻的世界》、《以吾之名》、《無法抗拒的他》等劇走紅，並獲百想藝術大賞電視部門「最佳女新人獎」、「最佳女主角獎」肯定；Boucheron則是法國頂級珠寶品牌，除了韓韶禧外，包含昆凌、周冬雨、鹿晗、韓星高允貞都是品牌大使或代言人，展現當代、高雅的法式品味，其中台灣女星昆凌是在2020年加入品牌，而值得一提的是，韓韶禧則是首位出身韓國的全球品牌大使，由此可一窺其風格影響力。

Boucheron行政總裁Hélène Poulit-Duquesne則表示，很高興並自豪地歡迎韓韶禧加入品牌家庭，兩造分享了堅定的價值觀，同時韓韶禧令人鼓舞的職業表現跟獨特個人風格，也體現了Boucheron的品牌理念；而本次Boucheron並發表多組形象視覺，只見韓韶禧穿戴上多組Quatre系列、Serpent Boheme系列珠寶，並全數以黑白二色的簡約造型，無論是手上碩大醒目的玫瑰金鑽石手鐲、削肩的黑色上衣搭配飄逸長髮，完全展現了女神級的核彈級美型威力！

值得一提的是，韓韶禧也將在七月出席在巴黎芳登廣場Boucheron總店舉辦的2023 Carte Blanche全新高級珠寶系列發表，到時候韓韶禧會否跟品牌其他女星一同合體？且讓粉絲們一起期待吧！

先前鄭秀文在出席香港影展時，除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的Boucheron白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡。圖／Boucheron提供
先前鄭秀文在出席香港影展時，除了一席黑色側邊鏤空長洋裝驚豔四座，更無意間秀出耳朵上配戴的Boucheron白金鑽石耳骨夾，將天后級閃耀藏在細節裡。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列手鐲，黃金750、鑲嵌鑽石，292萬元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列手鐲，黃金750、鑲嵌鑽石，292萬元。圖／Boucheron提供
Quatre Classique系列手鐲，黃金、白金和玫瑰金75、棕色PVD、鑲嵌鑽石，306萬元。圖／Boucheron提供
Quatre Classique系列手鐲，黃金、白金和玫瑰金75、棕色PVD、鑲嵌鑽石，306萬元。圖／Boucheron提供
黑白雙色展現法式高雅簡約的韓韶禧，並配戴上多款Quatre系列、Serpent Boheme系列珠寶。圖／Boucheron提供
黑白雙色展現法式高雅簡約的韓韶禧，並配戴上多款Quatre系列、Serpent Boheme系列珠寶。圖／Boucheron提供
高允貞先前曾在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀風格。圖／Boucheron提供
高允貞先前曾在Boucheron最新形象視覺中，以高反差的黑白對比影像，展現都會的閃耀風格。圖／Boucheron提供
昆凌在2020年加入Boucheron，並認為巴黎女性的愜意風格，正是與Boucheron的無形共鳴。圖 / Boucheron提供
昆凌在2020年加入Boucheron，並認為巴黎女性的愜意風格，正是與Boucheron的無形共鳴。圖 / Boucheron提供
1994年出生的韓韶禧，又以《夫妻的世界》、《以吾之名》、《無法抗拒的他》等劇走紅，並成為首位出身韓國的全球品牌大使。圖／Boucheron提供
1994年出生的韓韶禧，又以《夫妻的世界》、《以吾之名》、《無法抗拒的他》等劇走紅，並成為首位出身韓國的全球品牌大使。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列Solarité耳環，黃金750、鑲嵌鑽石，142萬元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列Solarité耳環，黃金750、鑲嵌鑽石，142萬元。圖／Boucheron提供

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