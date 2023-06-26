韓韶禧新喜訊！同門昆凌成法珠寶全球大使 七月巴黎見

重量級消息！韓韶禧有喜訊嘍！一向時常受到精品品喜愛的韓韶禧，最新消息是：已經成為法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的全球品牌大使嘍！

1994年出生的韓韶禧，又以《夫妻的世界》、《以吾之名》、《無法抗拒的他》等劇走紅，並獲百想藝術大賞電視部門「最佳女新人獎」、「最佳女主角獎」肯定；Boucheron則是法國頂級珠寶品牌，除了韓韶禧外，包含昆凌、周冬雨、鹿晗、韓星高允貞都是品牌大使或代言人，展現當代、高雅的法式品味，其中台灣女星昆凌是在2020年加入品牌，而值得一提的是，韓韶禧則是首位出身韓國的全球品牌大使，由此可一窺其風格影響力。

Boucheron行政總裁Hélène Poulit-Duquesne則表示，很高興並自豪地歡迎韓韶禧加入品牌家庭，兩造分享了堅定的價值觀，同時韓韶禧令人鼓舞的職業表現跟獨特個人風格，也體現了Boucheron的品牌理念；而本次Boucheron並發表多組形象視覺，只見韓韶禧穿戴上多組Quatre系列、Serpent Boheme系列珠寶，並全數以黑白二色的簡約造型，無論是手上碩大醒目的玫瑰金鑽石手鐲、削肩的黑色上衣搭配飄逸長髮，完全展現了女神級的核彈級美型威力！