隋棠、侯佩岑度假穿搭都少不了它！狂曬TORY BURCH復古感新包

夏季到來，不少人都籌畫著出遊計畫，當然女明星們也是如此。像是近期隋棠、侯佩岑和劉品言，都在instagram上分享了外出旅行的穿搭美照；其中隋棠的超長腿與腰身比例，更是宛如20歲世代少女，讓網友都驚呼！而更有眼尖的粉絲發現，這三人造型雖然大不相同，不過都是搭配了TORY BURCH新包款，完整時尚度，讓人也想試背看看。

女星隋棠在instagram上曝光了到夏威夷美照，曬出一身漂亮的古銅色肌膚，隨興地以碎花背心和白色短褲造型亮相，展現「不科學」比例長腿，讓人難以想像她已42歲，更是「三寶媽」。不僅如此，為了呈現姣好身形，隋棠還搭配了TORY BURCH水仙黃Eleanor Spazzolat長型肩背包，既有度假氛圍，又不失時髦感。而同樣的設計，侯佩岑則選擇偏方型的Eleanor貝殼色帆布拼接肩背包來搭配短版上衣，凸顯優雅隨興。另外，劉品言以Eleanor貝殼色帆布拼接長型肩背包融入出遊造型，畫龍點睛的金屬雙T Logo更能襯托時尚丰采。

女星項婕如一見傾心Gianni Chiarini的Dua鏤空包。圖／Gianni Chiarini提供

不僅TORY BURCH有新隨身包款上市，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也備有應景的Dua鏤空包，設計師在柔軟皮革上裝飾了均勻密布的六邊形網孔，並利用扣環做出不同造型的巧思，加上可手提、可肩背的設計、充足的容量、獨特的芥末綠色調，讓女星項婕如一見傾心，正適合夏日出遊時搭配造型。

隋棠還搭配TORY BURCH水仙黃Eleanor Spazzolat長型肩背包，既有度假氛圍，又不失時髦感。圖／摘自instagram

侯佩岑選擇偏方型的TORY BURCH Eleanor貝殼色帆布拼接肩背包來搭配短版上衣，凸顯優雅隨興。圖／摘自instagram

劉品言以TORY BURCH Eleanor貝殼色帆布拼接長型肩背包融入出遊造型，畫龍點睛的金屬雙T Logo更能襯托時尚丰采。圖／摘自instagram

TORY BURCH Eleanor系列貝殼色帆布拼接肩背包，26,900元。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH Eleanor系列葡萄紫色漆皮肩背包，32,900元。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH Eleanor系列奶油白色肩背包，21,900元。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH Eleanor系列百合橘色肩背包，26,900元。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH Eleanor系列貝殼色帆布拼接長型肩背包，25,900元。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH Eleanor系列水仙花黃色肩背包，25,900元。圖／TORY BURCH提供