隋棠、侯佩岑度假穿搭都少不了它！狂曬TORY BURCH復古感新包
夏季到來，不少人都籌畫著出遊計畫，當然女明星們也是如此。像是近期隋棠、侯佩岑和劉品言，都在instagram上分享了外出旅行的穿搭美照；其中隋棠的超長腿與腰身比例，更是宛如20歲世代少女，讓網友都驚呼！而更有眼尖的粉絲發現，這三人造型雖然大不相同，不過都是搭配了TORY BURCH新包款，完整時尚度，讓人也想試背看看。
女星隋棠在instagram上曝光了到夏威夷美照，曬出一身漂亮的古銅色肌膚，隨興地以碎花背心和白色短褲造型亮相，展現「不科學」比例長腿，讓人難以想像她已42歲，更是「三寶媽」。不僅如此，為了呈現姣好身形，隋棠還搭配了TORY BURCH水仙黃Eleanor Spazzolat長型肩背包，既有度假氛圍，又不失時髦感。而同樣的設計，侯佩岑則選擇偏方型的Eleanor貝殼色帆布拼接肩背包來搭配短版上衣，凸顯優雅隨興。另外，劉品言以Eleanor貝殼色帆布拼接長型肩背包融入出遊造型，畫龍點睛的金屬雙T Logo更能襯托時尚丰采。
不僅TORY BURCH有新隨身包款上市，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也備有應景的Dua鏤空包，設計師在柔軟皮革上裝飾了均勻密布的六邊形網孔，並利用扣環做出不同造型的巧思，加上可手提、可肩背的設計、充足的容量、獨特的芥末綠色調，讓女星項婕如一見傾心，正適合夏日出遊時搭配造型。
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