快訊

用餐遲到1小時被扣訂金…直銷團暴走嗆「我吃遍全球」 警察出動下場曝

T1聯盟／傳台啤退出T1換新球隊加入 哈孝遠鬆口證實：不是壞事

勞退分紅幾十萬想增自提趴數失敗 6%上限考量為何

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走過12年！屯京拉麵台北敦南一號店月底熄燈 網嘆：青春的回憶沒了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
屯京拉麵台北敦南店一號店曾是台北人氣排隊名店。圖／摘自屯京拉麵 TONCHIN （台灣）FB粉絲團
屯京拉麵台北敦南店一號店曾是台北人氣排隊名店。圖／摘自屯京拉麵 TONCHIN （台灣）FB粉絲團

2011年開幕至今的屯京拉麵台北敦南一號店發出「暫別公告」，宣布即將在6月30日結束營業；消息一出，引發粉絲熱情留言「天哪，我的第一碗屯京」、「太震驚了，青春的回憶」、「吃過很多分店，這家真的最好吃」、「第一次在台灣吃到正統日本拉麵，沾麵，甩麵的帥氣，都是在屯京」。

屯京拉麵在「暫別公告」中表示，由於租約到期，房東欲改建大樓，雖然很不捨，但「第一家屯京拉麵」不得不暫時先跟各位說再見，「但只是暫時的喔」，「希望不久的將來，我們能繼續在東區再相見」。

屯京拉麵是1992年創立於東京池袋的道地東京豚骨醬油拉麵，以每日自家製作並手工鬆揉的中粗捲麵條，搭配上每日由店舖現熬的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油提煉甜味，讓麵條香氣與鮮美湯汁交織孕育出絕妙口味。

屯京拉麵是進軍台灣的日本拉麵店中，得到眾多粉絲青睞的人氣拉麵之一，也曾是日本旅遊達人林氏璧「心目中曾經的台北第一名拉麵」。不過近幾年則是漲價風波不斷，今年2月更傳出「1碗飆破325元，比日本還貴」的消息，也引發網友熱議，更有熟客表示，「從260、280、295、325，我還真的是老客戶見證通膨」。

雖屯京拉麵台北敦南店一號店即將走入歷史，但屯京拉麵的台北市其他分店，包括信義A8分店、台北中山分店、台北站前分店，仍將正常營業。

屯京拉麵以道地東京豚骨醬油拉麵聞名。圖／摘自屯京拉麵 TONCHIN （台灣）FB粉絲團
屯京拉麵以道地東京豚骨醬油拉麵聞名。圖／摘自屯京拉麵 TONCHIN （台灣）FB粉絲團

拉麵 日本

延伸閱讀

歡迎回家！湯品專賣「小湯烏」台北店7月初熄燈、重回台中再出發　台中人歡呼：超棒的好消息

青蛙整隻啃、酷斯拉鱷魚拉麵爬上桌！網友呼「太恐怖」

獨／從小吃到大！陪伴景美人33年的回憶 「我家牛排」興隆店熄燈

白冰冰、美鳳姐都曾是座上賓！台北滷味老店6月底熄燈

相關新聞

藏壽司搭柯南《黑鐵的魚影》順風車 18款扭蛋6月30日開扭

配合七月將在台上映的柯南系列電影《黑鐵的魚影》，藏壽司即將與柯南展開聯名活動，共18款獨家扭蛋登場，從可以掛在日常物品的...

走過12年！屯京拉麵台北敦南一號店月底熄燈 網嘆：青春的回憶沒了

2011年開幕至今的屯京拉麵台北敦南一號店發出「暫別公告」，宣布即將在6月30日結束營業；消息一出，引發粉絲熱情留言「天...

7-ELEVEN攻在地特色 阜杭豆漿上架還賣現打芋頭牛奶

7-ELEVEN端出台味大聯盟，將以「全鄉好時光」主題專案架，網羅街頭巷尾的日常小食、街町美味、伴手風景共17款在地特色...

影／搶演唱會經濟 福容徠旅打造IKEA鯊魚主題房

疫後產業復甦，高雄大型演唱會接踵而至，觀光旅宿業也磨刀霍霍準備迎接龐大商機。全台擁有15家連鎖的福容大飯店，今年暑假推出...

金星會員快兌換！星巴克25週年特展入場資格6月27日起開搶

星巴克25週年特展在開展前夕，邀請金星會員使用120顆金星禮星星，搶先體驗-星巴克25週年特展「YES! We are ...

穿著香奈兒去紐約度暑假！2023 COCO BEACH系列好夢幻

隨著2023年香奈兒（CHANEL）COCO BEACH系列即日起全台上市，品牌也同時發布了全新COCO BEACH系列...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦