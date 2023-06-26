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走過12年！屯京拉麵台北敦南一號店月底熄燈 網嘆：青春的回憶沒了
2011年開幕至今的屯京拉麵台北敦南一號店發出「暫別公告」，宣布即將在6月30日結束營業；消息一出，引發粉絲熱情留言「天哪，我的第一碗屯京」、「太震驚了，青春的回憶」、「吃過很多分店，這家真的最好吃」、「第一次在台灣吃到正統日本拉麵，沾麵，甩麵的帥氣，都是在屯京」。
屯京拉麵在「暫別公告」中表示，由於租約到期，房東欲改建大樓，雖然很不捨，但「第一家屯京拉麵」不得不暫時先跟各位說再見，「但只是暫時的喔」，「希望不久的將來，我們能繼續在東區再相見」。
屯京拉麵是1992年創立於東京池袋的道地東京豚骨醬油拉麵，以每日自家製作並手工鬆揉的中粗捲麵條，搭配上每日由店舖現熬的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油提煉甜味，讓麵條香氣與鮮美湯汁交織孕育出絕妙口味。
屯京拉麵是進軍台灣的日本拉麵店中，得到眾多粉絲青睞的人氣拉麵之一，也曾是日本旅遊達人林氏璧「心目中曾經的台北第一名拉麵」。不過近幾年則是漲價風波不斷，今年2月更傳出「1碗飆破325元，比日本還貴」的消息，也引發網友熱議，更有熟客表示，「從260、280、295、325，我還真的是老客戶見證通膨」。
雖屯京拉麵台北敦南店一號店即將走入歷史，但屯京拉麵的台北市其他分店，包括信義A8分店、台北中山分店、台北站前分店，仍將正常營業。
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