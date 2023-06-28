2023韓國首爾必吃美食餐廳！看完立馬買機票飛去大快朵頤

一年一度的柯夢波丹夏日活動來了！今年7/22「2023柯夢波丹夏日比基尼派對」將在陽明山天籟渡假酒店登場，打造美式「夏日狂想假期」。今年將在陽明山天籟渡假酒店舉辦，讓大家在炎炎夏日上山度過派對時光，吃喝玩樂之餘也能感受山林芬多精、無敵山景、SPA水療泳池、漂漂河、滑梯泳池等多樣設施！絕對顛覆你對泳池派對的想像；今年擴大場域升級為雙舞台，邀請到怪物新人Karencici、嘻哈才子阿跨面及多位不同曲風的人氣DJ輪番演出，此外還有網路討論聲量爆表；更有各大派對音樂節必吃的人氣打卡美食ALPHA DOGS熱狗堡、on&on可頌鬆餅、Bebop微醺冰淇淋到場，憑入場手環coupon券再享限定優惠。現場音樂、美食不停歇，眾多品牌攤位免費體驗，更有價值千元禮物袋帶回家，還能購票享用天籟酒店主廚精選的星空BBQ及柯夢的專車貼心服務，今年不只讓你玩翻泳池派對，還要給你最棒的渡假體驗！

2023-06-28 16:18