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2023韓國首爾必吃美食餐廳！看完立馬買機票飛去大快朵頤

聯合新聞網／ MENU美食誌

韓國首爾除了是知名旅遊勝地，更是聚集韓式美食料理之城市。想更新韓國美食清單，看這篇就對了！

橋村炸雞

294 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 南韓

堪稱神級美食的橋村炸雞一共有三種口味，原味、辣味、蜂蜜，另外還有半半口味，即是原味搭配辣味的雙拼炸雞，餐點皆為現點現做，還會贈送玉米片。（MENU美食誌山楂人提供）

陳玉華奶奶一隻雞

18 Jong-ro 40ga-gil, Jongno-gu, Seoul, 南韓

湯頭有著濃郁的蒜頭香氣，還有馬鈴薯的清甜，店家只挑飼養35天的嫩雞來燉煮，雞肉多汁細緻，相當軟嫩，是首爾必吃美食之一。（MENU美食誌Anita Lin提供）

小豬存錢筒( 돼지저금통 )

146-1 Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓

主打石頭烤肉，使用石頭代替烤盤，將肉片直接放在石頭上烤，每桌皆會附贈大醬湯，各種韓式小菜都可以免費續加，推薦五花肉、豬頸肉、牛排。

（MENU美食誌Anita提供）

孔陵一隻雞 서울시 서대문구 대형동

54 Yonsei-ro 2da-gil, Seodaemun-gu, Seoul,南韓

孔陵一隻雞的湯頭清甜且富有層次，可以依個人口味搭配辣椒醬，蒜末和泡菜放入湯內一同燉煮，推薦特製沾醬、海苔雞蛋粥。（MENU美食誌chenzuzuchenfood提供）

土俗村參雞湯

5 Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul, 南韓

位於北村韓屋村附近的土俗村蔘雞湯，建築為古色古香的韓屋，點餐後會送上免費的麥茶及人蔘酒，推薦人蔘雞湯、海鮮煎餅、電烤雞。（MENU美食誌Debby Lee提供）

EGG DROP

15 Hongik-ro, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 南韓

Egg Drop以厚片吐司為名，販賣三明治、漢堡、套餐、沙拉、套餐組合。特別推薦招牌Mr.Egg、培根雙倍起司、Avo Holic酪梨口味。（MENU美食誌加勒比義式冰淇淋提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 南韓 小豬

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