戶外活動人口逐年倍增！智能運動表推旗艦款搶市 超馬好手陳彥博「掛保證」好用

後疫時代，台灣從事戶外活動、極限運動的人口，不減反增，無論是服飾還周邊產品都熱賣。全球最大的智能運動表品牌Garmin的2022年營收更是來到歷史新高，因此看好未來市場發展，趁勢推出了旗艦版款式，還找來超馬選手陳彥博「掛保證」功能強大、使用便利。

Garmin針對戶外玩家提供頂規產品，成為諸多極限運動員的首選，今年亦推出雙旗艦fēnix 7 Pro與epix Pro智慧腕表。長期在賽事中都配戴Garmin手表的超馬好手陳彥博就表示「比賽時我最在意的就是天氣變化」，而Garmin旗艦款功能就配置了氣壓變化顯示，讓他可以藉此來判斷氣候改變，做好準備。同時「超強續航力」也是陳彥博在挑選裝備時的考量，他還分享每每跑完約250公里，就剛好能耗盡Garmin手表電池的電力，因為在比賽途中是無法有額外充電機會；有時在夜間時，還能成為需要照明跟保命工具之一。

Garmin針對戶外玩家提供頂規產品，成為諸多極限運動員的首選，今年亦推出雙旗艦fēnix 7 Pro與epix Pro智慧腕表。圖／Garmin提供

深耕戶外運動市場的Garmin迎來夏日時，推出fēnix 7 Pro全方位戶外進階GPS與epix Pro全方位戶外進階GPS智慧腕表，全系列承襲硬派強悍DNA，以美國軍規MIL-STD-810打造，並達100公尺防水等級。fēnix 7 Pro款配有獨家Power Sapphire藍寶石太陽能鏡面，搭載Power Manager電量管理系統，在智慧手表模式下提供長達37天電力；epix Pro款則採用藍寶石鏡面及AMOLED高畫質觸控螢幕，加上全新渲染等高線地圖，查看地貌起伏更清晰，內建全台等高線地形圖以及全球知名雪場、超過43,000幅高爾夫球道圖資，助配戴者探索戶外。值得關注的是Garmin fēnix 7 Pro與epix Pro系列表款，內建獨家LED手電筒照明，支援四段亮度白光與紅光，提供多種閃頻及SOS求救燈號，是極限運動玩家缺一不可的裝備。

Garmin fēnix 7 Pro全方位戶外進階GPS智慧腕表，29,990元起。圖／Garmin提供