胡宇威帥搭頂級男裝演繹貴公子風範 被問「婚禮也會這樣穿嗎？」

胡宇威近一年來不斷嘗試新挑戰，繼於「打怪任務」劇中穿上白袍飾演醫師後，還大膽改變風格，將頭髮染成淺金髮色，穿上STEFANO RICCI針織衫與外套，展現有如「貴公子」的氣息。帥照曝光後，粉絲除了直呼「好帥」、「超適合你」之外，還提問「跟妮妮（陳庭妮）的婚禮，也會這樣穿嗎？」

義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI邀請胡宇威來詮釋夏季新品，品牌創意總監Filippo Ricc曾表示「這一季靈感來自地中海卡普里島諸多歷史建築，而這些地方充滿了神話故事，讓我們聯想到過去的偉大年代」。因此，STEFANO RICCI春夏系列，可被視為是對於精緻品味的重新詮釋，像是胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，展現紳士的閒適優雅。STEFANO RICCI透過真絲棉混紡的面料，讓人穿著時感受舒適、涼爽，還能讓服飾整體更有光澤，搭配經典手工霧面鱷魚皮腰帶，增添亮點，還能賦予「低調奢華」極致感。而胡宇威也自覺彬彬有禮與英挺打扮就是成為紳士缺一不可條件，而STEFANO RICCI這身的造型，就是最佳體現。

范少勳透過Polo Ralph Lauren經典熊圖騰藍色針織衫搭配牛仔褲賣萌。圖／摘自instagram

除了胡宇威的低調奢華之外，對於夏季穿搭，「奶爸」范少勳亦有自己的見解。先前參與談話節目錄製時，范少勳就透過Polo Ralph Lauren經典熊圖騰藍色針織衫搭配牛仔褲賣萌；或是以SANDRO HOMME四口袋牛仔外套和藍黑直條紋襯衫擺拍，演繹率性魅力，都是不同的男裝造型示範。

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

范少勳以SANDRO HOMME四口袋牛仔外套和藍黑直條紋襯衫擺拍，演繹率性魅力。圖／摘自instagram

STEFANO RICCI真絲棉混紡雙扣針織外套，16萬8,000元。圖／STEFANO RICCI提供