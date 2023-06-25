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胡宇威帥搭頂級男裝演繹貴公子風範 被問「婚禮也會這樣穿嗎？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI邀請胡宇威來詮釋夏季新品。圖／STEFANO RICCI提供
義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI邀請胡宇威來詮釋夏季新品。圖／STEFANO RICCI提供

胡宇威近一年來不斷嘗試新挑戰，繼於「打怪任務」劇中穿上白袍飾演醫師後，還大膽改變風格，將頭髮染成淺金髮色，穿上STEFANO RICCI針織衫與外套，展現有如「貴公子」的氣息。帥照曝光後，粉絲除了直呼「好帥」、「超適合你」之外，還提問「跟妮妮（陳庭妮）的婚禮，也會這樣穿嗎？」

義大利頂級男裝品牌STEFANO RICCI邀請胡宇威來詮釋夏季新品，品牌創意總監Filippo Ricc曾表示「這一季靈感來自地中海卡普里島諸多歷史建築，而這些地方充滿了神話故事，讓我們聯想到過去的偉大年代」。因此，STEFANO RICCI春夏系列，可被視為是對於精緻品味的重新詮釋，像是胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，展現紳士的閒適優雅。STEFANO RICCI透過真絲棉混紡的面料，讓人穿著時感受舒適、涼爽，還能讓服飾整體更有光澤，搭配經典手工霧面鱷魚皮腰帶，增添亮點，還能賦予「低調奢華」極致感。而胡宇威也自覺彬彬有禮與英挺打扮就是成為紳士缺一不可條件，而STEFANO RICCI這身的造型，就是最佳體現。

范少勳透過Polo Ralph Lauren經典熊圖騰藍色針織衫搭配牛仔褲賣萌。圖／摘自instagram
范少勳透過Polo Ralph Lauren經典熊圖騰藍色針織衫搭配牛仔褲賣萌。圖／摘自instagram

除了胡宇威的低調奢華之外，對於夏季穿搭，「奶爸」范少勳亦有自己的見解。先前參與談話節目錄製時，范少勳就透過Polo Ralph Lauren經典熊圖騰藍色針織衫搭配牛仔褲賣萌；或是以SANDRO HOMME四口袋牛仔外套和藍黑直條紋襯衫擺拍，演繹率性魅力，都是不同的男裝造型示範。

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供
胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供
胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供
胡宇威身穿湖水綠真絲混紡針織衫與淺藍色外套，搭配手工霧面鱷魚皮腰帶。圖／STEFANO RICCI提供

范少勳以SANDRO HOMME四口袋牛仔外套和藍黑直條紋襯衫擺拍，演繹率性魅力。圖／摘自instagram
范少勳以SANDRO HOMME四口袋牛仔外套和藍黑直條紋襯衫擺拍，演繹率性魅力。圖／摘自instagram

STEFANO RICCI真絲棉混紡雙扣針織外套，16萬8,000元。圖／STEFANO RICCI提供
STEFANO RICCI真絲棉混紡雙扣針織外套，16萬8,000元。圖／STEFANO RICCI提供

STEFANO RICCI手工霧面鱷魚皮腰帶，90,000元。圖／STEFANO RICCI提供
STEFANO RICCI手工霧面鱷魚皮腰帶，90,000元。圖／STEFANO RICCI提供

品牌 歷史建築 義大利 陳庭妮 胡宇威

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