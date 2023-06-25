台灣也有這福利！日本一蘭拉麵「1種人」免費吃 一堆人不知道白花錢

2017年進駐台北信義區的日本一蘭拉麵，登台多年始終人氣不減，甚至還拿下發票載具APP數據調查榜中，2023年4月至5月間台北最熱銷拉麵的冠軍，而且即使店家採24小時營業方式，民眾三餐或宵夜時段想吃，至今都還是少說得排上1小時。因此為把握品嚐一蘭拉麵的美好「食」光，台灣同步日本的許多福利項目，你一定要知道，好比一位成人，最多可帶5個孩子內用，且12歲以下孩童還免費享用。

據推特日前一名日本人父的發文，4月26日，專程帶2個孩子赴一蘭拉麵用餐的他，結帳時赫然發現，點3碗拉麵卻只付1碗的費用，原因是兒童可享用免費拉麵。

得知連日本當地人都不知道的彩蛋福利後，該網友於是進一步研究，發現一蘭拉麵還規定成年人最多帶5個小孩入店，換言之，該網友再帶3個小朋友來用餐也不成問題。如此低調、堪稱隱藏版的好康，讓原PO在文末忍不住驚呼「這根本是像漏洞一樣的福利」。

而該文一出，果然隨即引來各界轉發，消息甚至傳到了台灣。據悉，日本一蘭拉麵之所以提供這項服務，是因為業者觀察到，父母為考量安全性，通常不會讓孩子單獨吃一碗拉麵，加上孩童胃口本來就比較小，所以親子多採用分食用餐方式。

但這樣的吃法，往往會造成一蘭拉麵的湯頭和麵條失去最美味的狀態，錯過品嚐的黃金時刻，所以求好心切的一蘭拉麵，決心招待12歲以下的兒童，推出份量為成人一半的免錢「兒童拉麵」，可前提是每位入店的成人，都必須先安裝一蘭拉麵的官方App，才能讓同行的5位孩童享用免費吃的福利。

台灣一蘭拉麵也證實有免費好康！但是做法不同

更棒的是，針對日本一蘭拉麵「兒童拉麵」的制度，台灣一蘭拉麵也證實，本土也有這好康，只是成人一樣得先下載一蘭拉麵的官方App並加入會員，接著領取每日2張的「兒童拉麵招待券」，且每位孩童限量一碗，同時要出示出生證明。

這麼看來，台灣一蘭拉麵的制度似乎比日本要嚴謹許多，且在台灣，每位成人最多只能攜帶2名孩童。但儘管如此，許多原來不知情的本土拉麵控，在聽聞該方式後都興奮留言「我還真的不知道欸，感謝分享」、「我現在才知道」、「原來我最愛的一蘭有這樣的優惠」。

（本文出自2023.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）