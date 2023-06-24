快訊

蘋果Apple Maps全新上線被揪出「定位錯很大」 苦主現身嚇：上演交流道大迷航

影像曝光！竹北氣爆民宅內部炸成廢墟 16歲少年「全身90%燒燙傷」送醫搶救

私梟密窩越藏越深 老海關：查走私不難 難的是不知誰收賄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古早冰重返市場！哈林庾澄慶 X 枝仔冰城推6款聯名冰品

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「枝仔冰城 X 哈零食」冬瓜檸檬冰棒甜而不膩、九如金桔檸檬冰棒以完美黃金比例製成。圖／枝仔冰城提供
「枝仔冰城 X 哈零食」冬瓜檸檬冰棒甜而不膩、九如金桔檸檬冰棒以完美黃金比例製成。圖／枝仔冰城提供

復古浪潮一波波，就連夏季最夯的冰品也走復古風。百年在地品牌「枝仔冰城」攜手哈林庾澄慶聯名推出6款「枝仔冰城X哈零食」冰品，承襲哈林的頑童形象，復刻兒時記憶中的美味，更加入創意翻玩出新滋味。此外，枝仔冰城也在全台家樂福一次上架8款冰品，即日起至7/4，凡購買指定品項即享家樂福點數20倍送、還有超殺優惠單件最低69元。

枝仔冰城於家樂福特選上架的8款古早味冰品，其中包含6款哈零食聯名冰品，像是「楊枝甘露雪糕」，便是將枝仔冰城的排行榜常勝軍「芒果冰棒」的延伸；小時候逛市場都要來一杯的冬瓜冰，巧妙加入檸檬後調配變身「冬瓜檸檬冰棒」；老饕最愛的綠豆蒜，加入甘甜的甘蔗和香甜桂圓後化身成「甘蔗桂圓綠豆蒜冰棒」；黑糖加上綠豆蒜之後的「黑糖綠豆蒜冰淇淋」更別有一番風味。

此外，還有特選屏東九如產銷履歷金桔檸檬，研發出黃金比例、襯托在地滋味的「九如金桔檸檬冰棒」；老靈魂愛的經典「台茶18號紅茶白玉冰淇淋」；還有針對喜愛Q彈口感的民眾推出「蜂蜜紅玉雪糕」。

家樂福限定的枝仔冰城系列冰品，即日起至7/4推出限時優惠，除購買指定品項享家樂福點數20倍送外，原價120元的楊枝甘露雪糕下殺銅板價89元，原價99元的冬瓜檸檬冰棒祭出單件69元的超殺優惠。

「枝仔冰城 X 哈零食」推出茶香濃郁台茶18號紅茶白玉冰淇淋，還有蜂蜜紅玉雪糕內藏蜂蜜Q丁，每一口都超滿足。圖／枝仔冰城提供
「枝仔冰城 X 哈零食」推出茶香濃郁台茶18號紅茶白玉冰淇淋，還有蜂蜜紅玉雪糕內藏蜂蜜Q丁，每一口都超滿足。圖／枝仔冰城提供

冰棒 庾澄慶

延伸閱讀

7-ELEVEN推「美味聯名研究室」專案架！獨家限定「BTS口香糖」可蒐集手帳貼紙　「龜記紅柚翡翠冰棒」必嘗

常見冰品熱量大比拼！義式、美式冰淇淋哪個比較胖？想要清爽吃冰沒負擔就吃這一種！

城隍廟周邊必吃！「814麗香冰店」創始老店：在地稱「歪頭冰」的古早味枝仔冰，10種口味一枝只賣14元

整支「玉米雪糕」才20元！台南善化最古錐復古冰店　1顆銅板就能吃得滿足

相關新聞

「楊枝甘露」用吃的！盤點今夏創意「芒果」甜點與麵包

「楊枝甘露」用吃的？芒果控注意了，今夏的芒果甜點、芒果麵包變得更有創意，但僅盛產時節限定，品鮮趁早。

古早冰重返市場！哈林庾澄慶 X 枝仔冰城推6款聯名冰品

復古浪潮一波波，就連夏季最夯的冰品也走復古風。百年在地品牌「枝仔冰城」攜手哈林庾澄慶聯名推出6款「枝仔冰城X哈零食」冰品...

台北喜來登X古娃娃 「泰奶QQ流心吐司」限定登場！

台北喜來登大飯店與百萬YouTuber古娃娃自創烘焙品牌「WA!BAKERY」聯名合作，即日起至7月24日期間限定推出兩...

飛機上喝手搖飲、免費用Wi-Fi！盤點今夏飛航新體驗

疫情漸遠，航空業積極復甦中，各航線陸續回歸外，航空業者也比過往更具創意與活力，繼燒肉、調酒登機之後，手搖飲品牌「五桐號」...

去角質同時保濕！香奈兒推出深海精萃去角質淨化慕斯

夏季保養中，肌膚清潔與保濕最為重要，而肌膚要徹底清潔，定期去角質，能讓肌膚維持健康模樣，但想要去角質還能同時保養與保濕，...

日常的質變 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秀實驗玩興

ISSEY MIYAKE旗下的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE甫於昨日在巴黎「藝術裝飾博物館」（Mus...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦