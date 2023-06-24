古早冰重返市場！哈林庾澄慶 X 枝仔冰城推6款聯名冰品

復古浪潮一波波，就連夏季最夯的冰品也走復古風。百年在地品牌「枝仔冰城」攜手哈林庾澄慶聯名推出6款「枝仔冰城X哈零食」冰品，承襲哈林的頑童形象，復刻兒時記憶中的美味，更加入創意翻玩出新滋味。此外，枝仔冰城也在全台家樂福一次上架8款冰品，即日起至7/4，凡購買指定品項即享家樂福點數20倍送、還有超殺優惠單件最低69元。

枝仔冰城於家樂福特選上架的8款古早味冰品，其中包含6款哈零食聯名冰品，像是「楊枝甘露雪糕」，便是將枝仔冰城的排行榜常勝軍「芒果冰棒」的延伸；小時候逛市場都要來一杯的冬瓜冰，巧妙加入檸檬後調配變身「冬瓜檸檬冰棒」；老饕最愛的綠豆蒜，加入甘甜的甘蔗和香甜桂圓後化身成「甘蔗桂圓綠豆蒜冰棒」；黑糖加上綠豆蒜之後的「黑糖綠豆蒜冰淇淋」更別有一番風味。

此外，還有特選屏東九如產銷履歷金桔檸檬，研發出黃金比例、襯托在地滋味的「九如金桔檸檬冰棒」；老靈魂愛的經典「台茶18號紅茶白玉冰淇淋」；還有針對喜愛Q彈口感的民眾推出「蜂蜜紅玉雪糕」。