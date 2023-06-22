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藍色系珠寶遞傳冷凝感受 Harry Winston輕爽迎夏
隨著夏日的來到，藍色系的寶石總能來清涼感受。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款藍色系寶石珠寶，包含New York系列River藍寶石鑽石戒指、勿忘我Forget-Me-Not系列耳環，Sunflower系列藍寶石珠寶，在炎熱時節，感受冷靜、好運與輕奢。
勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，精選了重約2.13克拉的12顆水滴型切工藍寶石，宛如一對隨身的藍色小花，妝點耳畔；New York系列River藍寶石鑽石戒指則則嘗試捕捉紐約街頭交織的人流，三圈環繞式的戒指，分別以長方形切工鑽石搭配藍寶石，讓人同時欣賞不錯寶石在切工上的錯落比對。
Sunflower系列藍寶石珠寶的戒指與耳環則在設計風格上相近於Forget-Me-Not系列，以水滴型切工鑽石環繞在以藍寶石為主的主石外側，將向日葵的花苞由原本的飽滿黃色轉為深邃沈靜；而有別於藍寶石的深沈濃郁，清涼透徹的海水藍寶更帶來清爽氛圍：一款海水藍寶鑽石戒指則重達8.35克拉，並環繞鑲嵌了12顆總重約1.46克拉水滴型切工鑽石。並透過海水藍寶的清澈，帶來療癒與淨化感受。
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