藍色系珠寶遞傳冷凝感受 Harry Winston輕爽迎夏

隨著夏日的來到，藍色系的寶石總能來清涼感受。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款藍色系寶石珠寶，包含New York系列River藍寶石鑽石戒指、勿忘我Forget-Me-Not系列耳環，Sunflower系列藍寶石珠寶，在炎熱時節，感受冷靜、好運與輕奢。

勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，精選了重約2.13克拉的12顆水滴型切工藍寶石，宛如一對隨身的藍色小花，妝點耳畔；New York系列River藍寶石鑽石戒指則則嘗試捕捉紐約街頭交織的人流，三圈環繞式的戒指，分別以長方形切工鑽石搭配藍寶石，讓人同時欣賞不錯寶石在切工上的錯落比對。