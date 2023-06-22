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藍色系珠寶遞傳冷凝感受 Harry Winston輕爽迎夏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Sunflower系列藍寶石珠寶的戒指與耳環以水滴型切工鑽石環繞在以藍寶石為主的主石外側，將向日葵的花苞由原本的飽滿黃色轉為深邃沈靜。圖／Harry Winston提供
Sunflower系列藍寶石珠寶的戒指與耳環以水滴型切工鑽石環繞在以藍寶石為主的主石外側，將向日葵的花苞由原本的飽滿黃色轉為深邃沈靜。圖／Harry Winston提供

隨著夏日的來到，藍色系的寶石總能來清涼感受。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款藍色系寶石珠寶，包含New York系列River藍寶石鑽石戒指、勿忘我Forget-Me-Not系列耳環，Sunflower系列藍寶石珠寶，在炎熱時節，感受冷靜、好運與輕奢。

勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，精選了重約2.13克拉的12顆水滴型切工藍寶石，宛如一對隨身的藍色小花，妝點耳畔；New York系列River藍寶石鑽石戒指則則嘗試捕捉紐約街頭交織的人流，三圈環繞式的戒指，分別以長方形切工鑽石搭配藍寶石，讓人同時欣賞不錯寶石在切工上的錯落比對。

Sunflower系列藍寶石珠寶的戒指與耳環則在設計風格上相近於Forget-Me-Not系列，以水滴型切工鑽石環繞在以藍寶石為主的主石外側，將向日葵的花苞由原本的飽滿黃色轉為深邃沈靜；而有別於藍寶石的深沈濃郁，清涼透徹的海水藍寶更帶來清爽氛圍：一款海水藍寶鑽石戒指則重達8.35克拉，並環繞鑲嵌了12顆總重約1.46克拉水滴型切工鑽石。並透過海水藍寶的清澈，帶來療癒與淨化感受。

勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Crossover系列藍寶石鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Crossover系列藍寶石鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
New York系列River藍寶石鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
New York系列River藍寶石鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
具有淨化與療癒聯想的海水藍寶，為夏日珠寶帶來清新感受。圖／Harry Winston提供
具有淨化與療癒聯想的海水藍寶，為夏日珠寶帶來清新感受。圖／Harry Winston提供

鑽石 戒指 珠寶

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