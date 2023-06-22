PChome 24h購物限時打造「24力專區」！24品類最低下殺2折起

端午連假電商優惠不停歇，繼618年中慶後，PChome 24h購物特別邀集24類品類共推優惠，即日起至6月26日上午10點59分限時打造「24力專區」，遴選涵蓋全生活的熱門商品，折扣最低下殺2折起。同時加碼3大好康：即日起至6月26日上午10點59分全站消費指定單品滿6,000元，登記就抽300 P幣（限量1,000名）；6月24日晚上8點至11點59分購買指定商品送3% P幣（最高300 P幣、送完為止）；6月24日晚上8點至11點59分使用LINE購物導購最高可享2% LINE POINTS回饋（上限200）。

因應夏至到來的相關休閒出遊商品需求，PChome 24h購物精選洗髮沐浴、保養等多元商品優惠最低2折起，此外美食住宿票券58折起、攝影器材6折起、暑假換機潮三星手機最低6折起、行動電源最低16折起。

為滿足消費者暑期出遊及聚餐需求，PChome 24h購物推出「享樂券六福村主題遊樂園－成人票四張＋卡力卡力一桶」，即日起至6月30日6折特價3,000元；端午連假適逢肯德基與必勝客品牌週，特別推出「肯德基7塊炸雞蛋撻可樂組合即享券」原價1,074元，即日起至6月30日6折特價635元；「必勝客九吋鬆厚小比薩BBQ烤雞二腿二翅套餐即享券」原價542元，即日起至6月30日限時6折特價320元。

為涼夏做準備，即日起至6月25日MUJI無印良品全館消費滿千享9折，購物滿2,168元登記獨家再送218 P幣，原價3,190元的「MUJI無印良品空氣循環風扇」活動期間88折特價2,799元。

全台進入炎夏濕熱氣候，皮膚清潔護理更顯重要，PChome 24h購物個人清潔用品最低下殺2折起，「TRUU童76酵母胺基酸淨膚潔顏露150g防滑升級版」祭出47折，原價4,560元、即日起至6月30日特價2,099元；「KOSE高絲雪肌粹淨白洗面乳120g X 3入」原價1,077元，即日起至6月25日64折特價687元。

迎接暑假換機潮，PChome 24h購物提供多款品牌機種，像是「SAMSUNG Galaxy S22（8GB／256GB）」即日起至6月26日原價26,900元、特價16,999元，限量銷售不再補貨；另一款「SAMSUNG Galaxy S23 Ultra（12GB／512GB)」即日起至6月26日則祭出9折特價40,410元、還送618 P幣。

旅遊出行手機不離身，更需要行動電源和自拍神器護體，「Esense多功能數顯Qi無線10000mAh行動電源」即日起至7月1日上午11點下殺46折特價630元；「ANTIAN L16多功能藍牙自拍棒旋轉伸縮三腳架」原價2,099元、即日起至6月28日上午11點下殺24折特價499元。