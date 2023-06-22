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PChome 24h購物限時打造「24力專區」！24品類最低下殺2折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「每月24力」活動出擊，集結24品類限時打造24力專區最低下殺2折起，還有加碼3大好康回饋大放送。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「每月24力」活動出擊，集結24品類限時打造24力專區最低下殺2折起，還有加碼3大好康回饋大放送。圖／PChome 24h購物提供

端午連假電商優惠不停歇，繼618年中慶後，PChome 24h購物特別邀集24類品類共推優惠，即日起至6月26日上午10點59分限時打造「24力專區」，遴選涵蓋全生活的熱門商品，折扣最低下殺2折起。同時加碼3大好康：即日起至6月26日上午10點59分全站消費指定單品滿6,000元，登記就抽300 P幣（限量1,000名）；6月24日晚上8點至11點59分購買指定商品送3% P幣（最高300 P幣、送完為止）；6月24日晚上8點至11點59分使用LINE購物導購最高可享2% LINE POINTS回饋（上限200）。

因應夏至到來的相關休閒出遊商品需求，PChome 24h購物精選洗髮沐浴、保養等多元商品優惠最低2折起，此外美食住宿票券58折起、攝影器材6折起、暑假換機潮三星手機最低6折起、行動電源最低16折起。

為滿足消費者暑期出遊及聚餐需求，PChome 24h購物推出「享樂券六福村主題遊樂園－成人票四張＋卡力卡力一桶」，即日起至6月30日6折特價3,000元；端午連假適逢肯德基與必勝客品牌週，特別推出「肯德基7塊炸雞蛋撻可樂組合即享券」原價1,074元，即日起至6月30日6折特價635元；「必勝客九吋鬆厚小比薩BBQ烤雞二腿二翅套餐即享券」原價542元，即日起至6月30日限時6折特價320元。

為涼夏做準備，即日起至6月25日MUJI無印良品全館消費滿千享9折，購物滿2,168元登記獨家再送218 P幣，原價3,190元的「MUJI無印良品空氣循環風扇」活動期間88折特價2,799元。

全台進入炎夏濕熱氣候，皮膚清潔護理更顯重要，PChome 24h購物個人清潔用品最低下殺2折起，「TRUU童76酵母胺基酸淨膚潔顏露150g防滑升級版」祭出47折，原價4,560元、即日起至6月30日特價2,099元；「KOSE高絲雪肌粹淨白洗面乳120g X 3入」原價1,077元，即日起至6月25日64折特價687元。

迎接暑假換機潮，PChome 24h購物提供多款品牌機種，像是「SAMSUNG Galaxy S22（8GB／256GB）」即日起至6月26日原價26,900元、特價16,999元，限量銷售不再補貨；另一款「SAMSUNG Galaxy S23 Ultra（12GB／512GB)」即日起至6月26日則祭出9折特價40,410元、還送618 P幣。

旅遊出行手機不離身，更需要行動電源和自拍神器護體，「Esense多功能數顯Qi無線10000mAh行動電源」即日起至7月1日上午11點下殺46折特價630元；「ANTIAN L16多功能藍牙自拍棒旋轉伸縮三腳架」原價2,099元、即日起至6月28日上午11點下殺24折特價499元。

另外還有「Nikon Z6 24-70mm f/4 S+FTZ轉接環組」原價89,990元，即日起至7月20日限時下殺55折特價價48,900元；「GoPro HERO11 Black全方位運動攝影機」原價17,500元、即日起至6月30日享86折特價14,900元。

「享樂券六福村主題遊樂園－成人票四張＋卡力卡力一桶」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價3,000元。圖／PChome 24h購物提供
「享樂券六福村主題遊樂園－成人票四張＋卡力卡力一桶」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價3,000元。圖／PChome 24h購物提供
KOSE高絲雪肌粹淨白洗面乳120gＸ3入，PChome 24h購物6月22日至6月25日特價687元。圖／PChome 24h購物提供
KOSE高絲雪肌粹淨白洗面乳120gＸ3入，PChome 24h購物6月22日至6月25日特價687元。圖／PChome 24h購物提供
TRUU童76酵母胺基酸淨膚潔顏露150g防滑升級版，PChome 24h購物即日起至6月30日下殺47折特價2,099元。圖／PChome 24h購物提供
TRUU童76酵母胺基酸淨膚潔顏露150g防滑升級版，PChome 24h購物即日起至6月30日下殺47折特價2,099元。圖／PChome 24h購物提供
GoPro HERO11 Black全方位運動攝影機，PChome 24h購物即日起至6月30日特價14,900元。圖／PChome 24h購物提供
GoPro HERO11 Black全方位運動攝影機，PChome 24h購物即日起至6月30日特價14,900元。圖／PChome 24h購物提供
Esense多功能數顯Qi無線10000mAh行動電源（AQI100RD／紅），PChome 24h購物即日起至7月1日上午11點特價630元。圖／PChome 24h購物提供
Esense多功能數顯Qi無線10000mAh行動電源（AQI100RD／紅），PChome 24h購物即日起至7月1日上午11點特價630元。圖／PChome 24h購物提供
MUJI無印良品空氣循環風扇，PChome 24h購物6月22日至6月25日特價2,799元。圖／PChome 24h購物提供
MUJI無印良品空氣循環風扇，PChome 24h購物6月22日至6月25日特價2,799元。圖／PChome 24h購物提供
SAMSUNG Galaxy S22（8GB／256GB），PChome 24h購物即日起至6月26日特價16,999元，限量銷售售完為止。圖／PChome 24h購物提供
SAMSUNG Galaxy S22（8GB／256GB），PChome 24h購物即日起至6月26日特價16,999元，限量銷售售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Nikon Z6 24-70mm f4 S+FTZ轉接環組，PChome 24h購物即日起至7月20日下殺55折特價48,900元。圖／PChome 24h購物提供
Nikon Z6 24-70mm f4 S+FTZ轉接環組，PChome 24h購物即日起至7月20日下殺55折特價48,900元。圖／PChome 24h購物提供
「必勝客九吋鬆厚小比薩BBQ烤雞二腿二翅套餐即享券」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價320元。圖／PChome 24h購物提供
「必勝客九吋鬆厚小比薩BBQ烤雞二腿二翅套餐即享券」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價320元。圖／PChome 24h購物提供
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra（12GB／512GB），PChome 24h購物即日起至6月26日特價40,410元，再送618 P幣。圖／PChome 24h購物提供
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra（12GB／512GB），PChome 24h購物即日起至6月26日特價40,410元，再送618 P幣。圖／PChome 24h購物提供
「肯德基7塊炸雞蛋撻可樂組合即享券」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價635元。圖／PChome 24h購物提供
「肯德基7塊炸雞蛋撻可樂組合即享券」，PChome 24h購物即日起至6月30日特價635元。圖／PChome 24h購物提供

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