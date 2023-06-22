蝦皮購物「6.25商城狂購節」攜百大品牌推旅遊、防曬保養商品5折起

暑假倒數計時，夏日出遊旺季連帶提升行李箱、行李袋等出遊配件買氣和防曬、控油、美白保養商品買氣明顯成長。蝦皮購物「6.25商城狂購節」網羅百大旅遊配件及夏季保養品牌，祭出超狂5折起優惠。此外，隨著節能家電退稅政策宣布再延長，站上集結多款熱銷節能家電祭出8折起優惠；而「618全民年中慶」落幕後，蝦皮購物發現眾多用戶趁機下單3C品類商品，因此6月25日至6月28日再打造「果粉節」，挑戰金頭腦2.0答題抽5折券，同步祭買商城iPhone隔天再送配件優惠券，6月25日當天下單換新機最高享33,372元回饋。

蝦皮購物「6.25商城狂購節」集結百樣旅遊夯品及超夯防曬美白、保濕、控油等夏季必備保養品，即日起至6月25日祭出最低5折起優惠。6月25日凌晨0點「Soundcore Liberty Air 2 Pro主動降噪真無線藍牙耳機」祭限時破盤價1元；6月25日中午12點「KANGOL摺疊旅行袋」限時優惠價390元；6月25日下午6點原價3,190元的「富士MINI40拍立得」，限時優惠價不到千元即可入手；6月25日晚上8點海邊戲水必備的「Havaianas哈瓦仕夾腳拖鞋」限時優惠價490元；即日起至6月25日「SHISEIDO安耐曬金鑽高效防曬露」限時優惠價618元。

針對只想宅家避暑的消費者，6月25日前蝦皮購物也精選節能家電推破盤8折起優惠，搭配商城92折神券最高再折5,000元，「東元4-5坪R32變頻冷暖分離式空調」限時優惠價18,900元、使用92折券券後價17,388元；「Haier海爾334L一級能效雙門變頻冰箱」限時券後優惠價15,548元。