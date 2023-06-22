超Q軟萌系新星！「露咖貓貓星」主題店快閃高雄夢時代

超療癒的軟萌系IP「露咖貓Looka Cat」登陸地球啦！首次主題店「露咖貓貓星」帶來超過120款療癒商品，即日起至7月19日將於高雄夢時代「有點市高雄旗艦店」首賣，端午連假想出門走走又怕熱嗎？就用可愛的露咖貓Looka Cat開啟這個夏天吧！

居住在吉森島的露咖貓Looka Cat「喏喏」，是隻有著黑色的尾巴和肉球的顏文字貓咪，令人猜不透的表情，熱愛自由又有點小任性；黑炭貓「帕吉」則是他的隨身攜帶的麒麟尾小黑貓。

這次顏文字貓咪喏喏和黑炭貓帕吉，以點點星空為背景、戴上太空頭罩漂浮在宇宙中，帶著任性懶心登陸地球！露咖貓Looka Cat「露咖貓貓星」首賣商品如辦公桌必備「露咖貓-大頭絨毛磁鐵」；同時推出喏喏與帕吉兩款造型，讓無聊的辦公室也能來點可愛。炎炎夏日的好夥伴「露咖貓-絨毛飲料提袋」，隨身攜帶方便又實用；環保必備「露咖貓-折疊購物袋」，大容量實體又百搭。現場還有超過120款實用又可愛的療癒小物等你來挖掘。

活動資訊：

【有點市高雄旗艦店】

期間活動│in shop主打星-露咖貓貓星(檔期：6/21 ~ 7/19)

活動地點│高雄統一夢時代購物中心 時代百貨B1連通口